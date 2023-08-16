Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм о клонировании «Чрево»

Действие происходит в недалёком будущем, где клонирование человека постепенно становится обыденным процессом. Ребекка и Том познакомились еще в детстве, но девочке пришлось уехать в Японию. По возвращении на родину она снова встречает своего бывшего возлюбленного, они возобновляют отношения, но во время загородной поездки Тома сбивает машина.

Ребекка решила клонировать его. Она сама выносила и родила ребёнка, воспитывала мальчика, называя его своим сыном. С возрастом Том-младший, не подозревающий о своём происхождении, начинает всё больше напоминать умершего, и Ребекка вновь испытывает к нему незабытые чувства.

Главную роль в фильме исполнила Ева Грин («Казино Рояль», «Последняя любовь на Земле», «Царство небесное», «Мечтатели», «Трещины»).

Начало в 20:00. Стоимость билета 400 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100. Возрастное ограничение 16+.

Как писали Юга.ру, в краснодарском центре психологии и искусства «Люди-игры» 19 августа пройдет импровизационный перформанс-погружение «ЭмпатиЯ». В атмосфере полумрака зритель будет управлять представлением: движениями и словами актеров, живой музыкой. Тема перформанса — письма.