В Краснодаре покажут импровизационный перформанс «ЭмпатиЯ»

В атмосфере полумрака зритель будет управлять представлением: движениями и словами актеров, живой музыкой. Тема перформанса — письма. Любой сможет написать его самому нужному человеку: родителю, партнеру, другу, врагу или себе. Актеры будут транслировать самые сокровенные из присланных писем.

По словам организаторов, такое действо на стыке жанров подарит расширение чувственного опыта, новые смыслы и инсайты.

Начало в 20:00. Стоимость участия 2500 рублей или 4000 рублей при покупке двух билетов. Приобрести можно здесь. Письма нужно присылать на электронный адрес peoplegames2023@gmail.com с пометкой «Эмпатия».

Центр психологии и искусства «Люди-игры» находится по адресу улица Красноармейская, 45.

Как писали Юга.ру, в краснодарском доме творчества «Пространство и время» 19 августа состоится концерт «Монологи души». Это новая программа проекта Candlenight, в которой под классическую музыку Шопена, Бетховена и Баха прозвучат известные театральные монологи Чехова, Шекспира и других драматургов.