В Новороссийске спасли двух женщин, которые катались на досках для сап-серфинга

Спасатели нашли двух женщин в районе Мысхако. Их унесло в открытое море на сапах

Морспасслужба 15 августа сообщила, что в Новороссийске в районе Мысхако нашли двух женщин. Они катались на надувных досках для сап-серфинга, и из-за северо-восточного ветра с порывами до 22 м/c их унесло в открытое море.

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