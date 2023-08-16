В Новороссийске спасли двух женщин, которые катались на досках для сап-серфинга
Спасатели нашли двух женщин в районе Мысхако. Их унесло в открытое море на сапах
Морспасслужба 15 августа сообщила, что в Новороссийске в районе Мысхако нашли двух женщин. Они катались на надувных досках для сап-серфинга, и из-за северо-восточного ветра с порывами до 22 м/c их унесло в открытое море.
Утром 15 августа дежурный Морспасслужбы получил указание обследовать район Мысхако для спасания женщин. В 07:30 их обнаружили члены экипажа МФАСС «Спасатель Ильин».
Женщин подняли на борт, предоставили еду и одежду, а после доставили на берег.
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