В Новороссийске спасли двух женщин, которые катались на досках для сап-серфинга

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Спасатели нашли двух женщин в районе Мысхако. Их унесло в открытое море на сапах

Морспасслужба 15 августа сообщила, что в Новороссийске в районе Мысхако нашли двух женщин. Они катались на надувных досках для сап-серфинга, и из-за северо-восточного ветра с порывами до 22 м/c их унесло в открытое море.

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Утром 15 августа дежурный Морспасслужбы получил указание обследовать район Мысхако для спасания женщин. В 07:30 их обнаружили члены экипажа МФАСС «Спасатель Ильин».

Женщин подняли на борт, предоставили еду и одежду, а после доставили на берег.

Как сообщали ранее Юга.ру, спасатели Краснодарского края ищут в горах Адыгеи отца с сыном.

Безопасность Новороссийск Спасение Черное море

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