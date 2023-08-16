В Краснодаре временно изменится расписание трамвая №5
В Краснодаре 16 и 17 августа трамваи на маршруте №5 будут ходить по временному расписанию
Расписание изменили на два дня из-за работ по замене стрелочного перевода. 16 и 17 августа трамваи маршрута №5 будут отправляться в последний рейс в 21:40 от конечной остановки «Улица им. Петра Метальникова». Около 22:10 трамвай прибудет на остановку «Краснодарская ТЭЦ», а дальше поедет в Комсомольский микрорайон, а не в Пашковский жилой массив.
Расписание движения трамваев в Краснодаре доступны в режиме реального времени на сайте.
Информацию о движении дежурных трамваев можно уточнить по телефону КТТУ: (861) 262-51-15.
Напомним, с 19 августа стоимость проезда на муниципальном транспорте в Краснодаре составит 40 рублей. Новый тариф введут в троллейбусах, трамваях и автобусах КТТУ. Также он будет действовать на маршрутах, работающих по брутто-контрактам — № 19, 32, 89, 91, 120. Подробнее можно узнать здесь.