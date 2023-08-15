Прокуратура призвала мэра Горячего Ключа наладить подачу воды. Спустя почти месяц нарушения устранить не удалось
18 июля прокуратура Горячего Ключа потребовала от главы города устранить нарушения в водоснабжении. 14 августа жители сообщили Юга.ру, что воды до сих пор нет
Предыстория. Проблемы с водой в Горячем Ключе начались в середине июня. Тогда власти объяснили их нехваткой запаса, пообещали бурить новые скважины и восстановить подачу воды к августу.
Спустя месяц власти согласовали жителям митинг, признав проблему и рассказав о 100 пробуренных метрах из 270 одной скважины. Организатор митинга рассказал Юга.ру, что встречу посетило почти 100 человек. Они написали коллективные жалобы в прокуратуру Краснодарского края и в краевой Роспотребнадзор.
14 августа редактор Юга.ру связался с организатором митинга и председателем общественной организации «Народный совет г. Горячий Ключ» Тимуром Фахретдиновым. Он сказал, что воды по-прежнему нет: «Иногда ночью подают. Вся Чепуркова гора уже третий месяц [без воды]».
В коллективной жалобе в прокуратуру говорилось об улицах Пионерской, Советской, Первомайской, Новой, Красноармейской и Садовой. Они находятся на одном из склонов, называемых жителями районом Чепурковой горы. На другом ее склоне находится еще девять улиц — от Курортной до Щорса, то есть зона отключений расширилась. Фахретдинов подтвердил, что теперь нехватку воды испытывают жители и этих улиц.
«Водоканал обнаглел в край»:
«По подвозу воды нареканий, в основном, нет», — сказал Фахретдинов.
Он показал редакции Юга.ру ответ прокуратуры Горячего Ключа от 18 июля на коллективную жалобу. В нем перебои водоснабжения объяснили выходом из строя артезианских скважин.
Поскольку перерыв в подаче воды превысил допустимую норму, против «Водоканала» Горячего Ключа и его руководителя возбудили административное дело по статье 7.23 КоАП РФ. Эта статья подразумевает штрафы от 500 до 1000 рублей для должностных лиц и от 5 до 10 тыс. рублей для юрлиц.
Также в ответе прокуратуры указано, что главе Горячего Ключа «внесено представление об устранении выявленных нарушений». По статье 24 ФЗ № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» конкретные меры по устранению допущенных нарушений должны быть приняты в течение месяца со дня внесения представления. Таким образом, срок выйдет не позднее 18 августа.
«По результатам мониторинга обращений, поступивших в прокуратуру города, глава города проинформирован о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению населения водой. В настоящее время для жителей города осуществляется подвоз воды с учетом поступающих заявок. В обеспечении населения водоснабжением задействованы муниципальные предприятия, привлечена техника из других районов края, ведется бурение новых скважин», — сообщил прокурор Горячего Ключа Заур Сизо.
Пресс-служба мэрии Горячего Ключа ответила Юга.ру, что перебои с водой продолжаются в горных районах, где давления не хватает для наполнения баков. Проблему устранит только запуск новых скважин.
«Две скважины сейчас бурят. По одной возникли технические трудности. По другой — из 270 метров прошли 130. Найдены резервные источники водоснабжения, подвозят воду по заявкам», — рассказали в мэрии курорта.
Как сообщали Юга.ру, с 25 июля по 25 августа «Водоканал» Анапы ограничил водоснабжение в селе Сукко.