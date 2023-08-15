18 июля прокуратура Горячего Ключа потребовала от главы города устранить нарушения в водоснабжении. 14 августа жители сообщили Юга.ру, что воды до сих пор нет

Предыстория. Проблемы с водой в Горячем Ключе начались в середине июня. Тогда власти объяснили их нехваткой запаса, пообещали бурить новые скважины и восстановить подачу воды к августу.



Спустя месяц власти согласовали жителям митинг, признав проблему и рассказав о 100 пробуренных метрах из 270 одной скважины. Организатор митинга рассказал Юга.ру, что встречу посетило почти 100 человек. Они написали коллективные жалобы в прокуратуру Краснодарского края и в краевой Роспотребнадзор.

14 августа редактор Юга.ру связался с организатором митинга и председателем общественной организации «Народный совет г. Горячий Ключ» Тимуром Фахретдиновым. Он сказал, что воды по-прежнему нет: «Иногда ночью подают. Вся Чепуркова гора уже третий месяц [без воды]».

В коллективной жалобе в прокуратуру говорилось об улицах Пионерской, Советской, Первомайской, Новой, Красноармейской и Садовой. Они находятся на одном из склонов, называемых жителями районом Чепурковой горы. На другом ее склоне находится еще девять улиц — от Курортной до Щорса, то есть зона отключений расширилась. Фахретдинов подтвердил, что теперь нехватку воды испытывают жители и этих улиц.