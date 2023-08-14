В Краснодарском крае раскопали античную синагогу

Археологи обнаружили основание и контуры стен древней синагоги на Таманском полуострове у побережья Черного моря. Внутри здания нашли ритуальные мраморные семисвечники и фрагменты стелы с древнегреческой надписью «синагога», а также столы для литургий. По данным исследователей, эта синагога существовала уже в начале первого века н.э.

Она представляет собой прямоугольное здание 21х6 метров. В ней находилось два помещения площадью более 60 квадратных метров. Внутри синагоги сохранились мраморные колонны и столы для литургий. Стены были расписаны красками и облицованы плиткой, а крыша выложена черепицей. Синагога просуществовала до середины шестого века н.э.

Найденная синагога относится к эпохе «Второго Храма» — это период с 516 года до н.э. по 70 год н.э., когда центром религиозной жизни иудеев был второй Иерусалимский храм. Он был построен на месте первого после разрушения вавилонянами. Все ритуалы тогда проходили в храме, так как синагоги возводились диаспорой, которая жила далеко от Иерусалима. Первые из синагог появились в 3 веке до н.э., а расцвет их строительства приходится только на 3 век н.э.