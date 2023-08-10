В Краснодаре открылась выставка «Солнце, принесенное с вершин»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 10 августа открылась выставка памяти заслуженного художника РФ Сергея Дудко «Солнце, принесенное с вершин»

Представлены живописные произведения известного кубанского художника и его дочери Людмилы Александровой. Выставка приурочена к 75-летию со дня рождения Сергея Дудко и отражает взгляд мастера на Гималаи.

Как сообщили в пресс-службе музея имени Коваленко, в 2016 году в рамках проекта Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Сергей Дудко и его дочь Людмила Александрова в качестве художников участвовали в экспедициях в Тибет и Непал. Творческая группа ставили перед собой цель создать первую в мире галерею картин всех 14 самых высоких горных вершин планеты.

Последние годы жизни мастер посвятил себя этой теме. То, что не успел отец, завершала дочь. Представленные произведения — результат экстремальных высокогорных живописных пленэров.

Выставка будет работать до 27 августа по адресу улица Красная, 15.

  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 11 августа откроется персональная экспозиция Бориса Тарелкина «Эхо войны». Будут представлены около 50 работ, созданные художником за последние годы. В экспозицию вошли натюрморты, портреты, пейзажи и жанровые произведения.

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В Краснодаре открылась выставка «Солнце, принесенное с вершин»
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