В Белореченске стартовали бесплатные автобусные экскурсии по историческим местам города

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

В преддверии Дня ЕвроХима для жителей Белореченского района организовали автобусные экскурсии «От станицы до города»

Инициатор экскурсий — предприятие ЕвроХим-БМУ при поддержке Музея города Белореченска. В ходе поездки сотрудники музея знакомят экскурсантов с историей основания станицы Белореченской, старинными архитектурными объектами и с историей строительства Краснодарского химического завода (сейчас это «ЕвроХим-БМУ»). 

Делая остановки по ходу автобусного маршрута, гиды рассказывают, как с развитием градообразующего предприятия менялась инфраструктура Белореченска. В маршрут входят остановки у всех социальных объектов, которые созданы или реконструированы при поддержке компании ЕвроХим.

Автобусные экскурсии проходят каждую пятницу до конца августа.

«Прошлое, будущее и настоящее неразрывно связаны между собой. Мы считаем, что к истории нужно относиться с особым уважением, потому что она является фундаментом будущего. Поэтому мы совместно с ЕвроХим-БМУ уже несколько лет проводим бесплатные экскурсии для горожан и гостей города», — поделилась руководитель белореченского краеведческого музея Наталья Пугачева.

В центре Белореченска установили памятный камень в честь ЕвроХим-БМУ.

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