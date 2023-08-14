В Абрау-Дюрсо открыли четырёхзвёздочный отель с бассейном и спа-центром

На берегу озера Абрау-Дюрсо открыли четырёхзвёздочный отель Abrau Light Resort&SPA, построенный с господдержкой и при участии Сбера

Главная особенность Abrau Light Resort&SPA — уникальное местоположение и вид из номеров. Гостиница стоит на берегу крупнейшего пресноводного озера в Краснодарском крае в окружении холмов, недалеко от Черноморского побережья. На территории отеля есть два ресторана, спа-центр и открытый 25-метровый бассейн с подогревом, переговорные комнаты, конгресс-холл, тренажёрный зал.

© Фото Андрея Коробкова, предоставлено пресс-службой ГК «Абрау-Дюрсо»

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Это второй объект на юге России, строительство которого в рамках программы господдержки развития инфраструктуры гостеприимства и туризма в стране профинансировал Сбер.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников объясняет: «Сбер видит большие перспективы в развитии индустрии туризма и гостеприимства. Мы уже кредитуем на юге России и Северном Кавказе инвестпроекты в отрасли на сумму около 21 млрд рублей. В среднесрочной перспективе увеличим портфель ещё минимум в 3 раза. Первым отелем, построенным на юге при нашей финансовой поддержке в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», стал «Город Мира» в Анапе. Abrau Light Resort&SPA — второй, но не менее знаковый объект, который, безусловно, поможет развитию инфраструктуры и удовлетворению растущего спроса туристов со всей страны».

© Фото Андрея Коробкова, предоставлено пресс-службой ГК «Абрау-Дюрсо»

По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого, туристический поток в Краснодарский край продолжает расти. С начала курортного сезона здесь уже отдохнули более 10 млн человек, загрузка отелей в начале августа достигла 86%. «Поэтому мы разрабатываем региональные меры поддержки для развития санаторно-курортного потенциала региона. Отель Abrau Light Resort & SPA стал первым получившим льготное налогообложение на имущество на 10 лет. Мера поддержки разработана властями края. Условия для получения льготы — объем инвестиций не менее 500 млн руб. и создание объекта уровня три звезды и выше. Отель в Абрау-Дюрсо стал первым получателем краевой льготы по налогу на имущество на 10 лет. Аналогов этой меры поддержки в России пока нет », — отмечает Зарицкий.

Как рассказала вице-президент по туризму и специальным проектам ГК «Абрау-Дюрсо» Ирина Гончарова, потребность в гостинице с большим номерным фондом назрела, поскольку существующие средства размещения не справлялись с растущим спросом. «Четырёхзвездочный Abrau Light Resort&SPA расширил возможности курортной зоны Абрау-Дюрсо. Планируемый средний показатель загрузки номерного фонда — до 70%. Ежегодно Центр туризма «Абрау-Дюрсо» уже встречает более 500 тыс. гостей. По прогнозам, благодаря реализации совместного инвестиционного проекта с Корпорацией «Туризм.РФ», эта цифра вырастет до 1 млн отдыхающих уже к 2030 году».