Ребенок стал жертвой аварии в Старощербиновской

Краснодарский край

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  • Место ДТП в Старощербиновской 13 августа 2023 г. © Скриншот видео в телеграм-канале «Телетайп Краснодар», T.me/tipichkras
    Место ДТП в Старощербиновской 13 августа 2023 г. © Скриншот видео в телеграм-канале «Телетайп Краснодар», T.me/tipichkras

13 августа в результате столкновения мопеда с двумя автомобилями в станице Старощербиновской погиб 5-летний мальчик

Около 12:00 13 августа ДТП со смертельным исходом произошло в станице Старощербиновской. Мотоскутер Racer, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся сначала с Toyota RAV4, а затем с Ford Focus, следовавшим в противоположном направлении. От полученных травм на месте скончался пассажир скутера — 5-летний мальчик.

Как заявили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения при краевом УГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Но уже известно, что водитель скутера — 22-летний отчим погибшего — не имел прав управления этим транспортным средством, шлем и защитная экипировка у водителя и пассажира отсутствовали, не было также и специального сиденья, в котором обязательно перевозить детей до 12 лет на мототранспорте.

Напомним, что менее суток назад на дорогах Краснодарского края погиб еще один человек — пешеход в Геленджике.

Дети ДТП смерть

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