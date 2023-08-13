В Геленджике пешеход погиб в ДТП
Вечером 12 августа в Геленджике 47-летний мужчина погиб, переходя дорогу
ДТП со смертельным исходом произошло вечером 12 августа в Геленджике. 47-летний мужчина, переходивший Геленджикский проспект по нерегулируемому пешеходному переходу, был сбит автомобилем ВАЗ-2114 и умер от полученных травм еще до приезда скорой.
Как сообщили в пресс-службе ОМВД по Геленджику, начата доследственная проверка с целью выяснить все причины и обстоятельства случившегося.
Отметим, что несколькими часами ранее в Геленджике произошло еще одно ДТП: грузовик, перевозивший живых раков, врезался в экскаватор, после этого столкнувшись еще и с пикапом, что привело к травмам 8-летней девочки.
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