В Геленджике пешеход погиб в ДТП

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 12 августа в Геленджике. 47-летний мужчина, переходивший Геленджикский проспект по нерегулируемому пешеходному переходу, был сбит автомобилем ВАЗ-2114 и умер от полученных травм еще до приезда скорой.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД по Геленджику, начата доследственная проверка с целью выяснить все причины и обстоятельства случившегося.

Отметим, что несколькими часами ранее в Геленджике произошло еще одно ДТП: грузовик, перевозивший живых раков, врезался в экскаватор, после этого столкнувшись еще и с пикапом, что привело к травмам 8-летней девочки.