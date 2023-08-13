В Геленджике пешеход погиб в ДТП

Краснодарский край

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  • Сотрудники ГИБДД осматривают место ДТП на Геленджикском проспекте. 12 августа 2023 г. © Фото предоставлено пресс-службой ОМВД РФ по Геленджику
    Сотрудники ГИБДД осматривают место ДТП на Геленджикском проспекте. 12 августа 2023 г. © Фото предоставлено пресс-службой ОМВД РФ по Геленджику

Вечером 12 августа в Геленджике 47-летний мужчина погиб, переходя дорогу

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 12 августа в Геленджике. 47-летний мужчина, переходивший Геленджикский проспект по нерегулируемому пешеходному переходу, был сбит автомобилем ВАЗ-2114 и умер от полученных травм еще до приезда скорой.

Как сообщили в пресс-службе ОМВД по Геленджику, начата доследственная проверка с целью выяснить все причины и обстоятельства случившегося.

Отметим, что несколькими часами ранее в Геленджике произошло еще одно ДТП: грузовик, перевозивший живых раков, врезался в экскаватор, после этого столкнувшись еще и с пикапом, что привело к травмам 8-летней девочки.

Геленджик ДТП смерть

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