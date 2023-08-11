В Армавире построят новый парк с кинотеатром, спортплощадкой и аттракционами
В Армавире рядом с ЖК «Римские Каникулы», который строит ГК ТОЧНО, появится большой парк культуры и отдыха «Северный парк»
Проект парка разработали по инициативе федерального девелопера ТОЧНО. В сентябре застройщик передаст его для реализации в администрацию Армавира. Начать подготовительные работы планируют в этом году.
Рекреационная зона общей площадью около 12 га появится в северном жилом районе города на пересечении улиц Лунина и Чичерина.
На территории создадут:
- зону для массовых мероприятий с парковой сценой, танцплощадкой и кинотеатром под открытым небом;
- детские площадки для детей разных возрастов;
- воркаут-зону с с уличными тренажерами;
- зону отдыха с площадкой для проведения йоги, теневыми качелями, лежаками, гамаками, скамейками, беседками;
- парк развлечений с 6-ю площадками и 12-ю аттракционами;
- зону стрит-фуда для торговых павильонов быстрого питания и уличных столиков кафе-бистро;
- административные и хозяйственные помещения.
В парке также смонтируют уличное освещение, архитектурную и ландшафтную подсветку сооружений, малых архитектурных форм и зеленых насаждений.
«Для создания комфортной и гармоничной среды в жилом комплексе «Римские каникулы» мы разработали шикарный проект «Северного парка», который станет украшением не только нашего ЖК, но и всего Армавира. Здесь применены современные решения для малых архитектурных форм и ландшафтного дизайна, предусмотрены зоны для отдыха, развлечений и занятий спортом взрослых и детей всех возрастов. Несомненно, новый современный парк станет точкой притяжения и любимым местом времяпровождения всех горожан», — прокомментировала руководитель проектов ГК ТОЧНО Янина Урсова.