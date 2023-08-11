В Армавире построят новый парк с кинотеатром, спортплощадкой и аттракционами

В Армавире рядом с ЖК «Римские Каникулы», который строит ГК ТОЧНО, появится большой парк культуры и отдыха «Северный парк»

Проект парка разработали по инициативе федерального девелопера ТОЧНО. В сентябре застройщик передаст его для реализации в администрацию Армавира. Начать подготовительные работы планируют в этом году.

Рекреационная зона общей площадью около 12 га появится в северном жилом районе города на пересечении улиц Лунина и Чичерина.

На территории создадут: зону для массовых мероприятий с парковой сценой, танцплощадкой и кинотеатром под открытым небом;

детские площадки для детей разных возрастов;

воркаут-зону с с уличными тренажерами;

зону отдыха с площадкой для проведения йоги, теневыми качелями, лежаками, гамаками, скамейками, беседками;

парк развлечений с 6-ю площадками и 12-ю аттракционами;

зону стрит-фуда для торговых павильонов быстрого питания и уличных столиков кафе-бистро;

административные и хозяйственные помещения.

В парке также смонтируют уличное освещение, архитектурную и ландшафтную подсветку сооружений, малых архитектурных форм и зеленых насаждений.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО