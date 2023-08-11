Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о современном российском театре
В Краснодаре 13 августа пройдет бесплатная лекция «Современный российский театр: размышления о русской идентичности»
Её проведет театральный критик, член экспертного совета премии «Золотая маска» и руководитель отдела культуры портала Фонтанка.ру Жанны Зарецкой. Вместе со слушателями она поговорит о загадочной русской душе, современном театре и его месте в мире.
Встреча начнется в 14:00 в камерном зале Театра драмы по адресу улица Красноармейская, 110. Вход свободный, необходима регистрация по ссылке.
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