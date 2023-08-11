Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о современном российском театре

В Краснодаре 13 августа пройдет бесплатная лекция «Современный российский театр: размышления о русской идентичности»

Её проведет театральный критик, член экспертного совета премии «Золотая маска» и руководитель отдела культуры портала Фонтанка.ру Жанны Зарецкой. Вместе со слушателями она поговорит о загадочной русской душе, современном театре и его месте в мире.

Встреча начнется в 14:00 в камерном зале Театра драмы по адресу улица Красноармейская, 110. Вход свободный, необходима регистрация по ссылке.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» 13 августа пройдет лекция «Мужское и женское». Психолог Анна Сокол поднимет вопросы гендерного различия.