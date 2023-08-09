В Краснодаре пройдет лекция о мужском и женском

Краснодарский край

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  • © Фото cookie_studio, Freepik.com
    © Фото cookie_studio, Freepik.com

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 13 августа пройдет лекция «Мужское и женское»

Встречу на стыке психологии, философии и биологии проведет Анна Сокол. Она поднимет вопросы гендерного различия.

В программе:

  • биологическая разница, разные тела и судьбы;
  • сексуальность, деторождение, контрацепция. Как появление последней изменило отношение к сексу;
  • мужской акт как осмысление хаоса: познание, структурирование и целеполагание;
  • женщина как способ многомерного проживания реальности;
  • мужская попытка определить женщину и дать ей место;
  • мужское и женское в психике. Анима и Анимус по Карлу Юнгу.

Начало в 18:00. Стоимость участия 1000 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Свои» 29-30 августа покажут хореографический спектакль «Покуда связь не прервалась» о семейных ценностях и традициях.

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В Краснодаре пройдет лекция о мужском и женском
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