В Краснодаре пройдет лекция о мужском и женском
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 13 августа пройдет лекция «Мужское и женское»
Встречу на стыке психологии, философии и биологии проведет Анна Сокол. Она поднимет вопросы гендерного различия.
В программе:
- биологическая разница, разные тела и судьбы;
- сексуальность, деторождение, контрацепция. Как появление последней изменило отношение к сексу;
- мужской акт как осмысление хаоса: познание, структурирование и целеполагание;
- женщина как способ многомерного проживания реальности;
- мужская попытка определить женщину и дать ей место;
- мужское и женское в психике. Анима и Анимус по Карлу Юнгу.
Начало в 18:00. Стоимость участия 1000 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.
Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Свои» 29-30 августа покажут хореографический спектакль «Покуда связь не прервалась» о семейных ценностях и традициях.