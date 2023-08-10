ЕвроХим подарил районной больнице Белореченска стерилизатор для мединструментов

Предприятие ЕвроХим-БМУ приобрело паровой стерилизатор для операционного блока Белореченской центральной районной больницы

Стерилизатор на автоматическом управлении предназначен для обработки инструментов и расходных материалов. Он оснащен световой, цифровой и звуковой индикацией для создания необходимых условий при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи.

Исполнительный директор ЕвроХим-БМУ торжественно передал стерилизатор главному врачу больницы Фатиме Хадипаш, после чего они вместе осмотрели оборудование.

«В операционном блоке ежегодно проводят около 4000 оперативных вмешательств различной сложности, поэтому процесс стерилизации очень важен. Благодаря автоматическому паровому устройству стерилизация происходит насыщенным водяным паром под высоким давлением, что сегодня является самым надежным методом стерилизации по сравнению с другими технологиями», — объясняет Фатима Хадипаш.

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ЕвроХим-БМУ много лет сотрудничает с Белореченской ЦРБ. В 2021 году предприятие подарило больнице хирургический двухкупольный светодиодный светильник, а в 2020 году — закупило тысячу защитных костюмов и в течение всего года передавало средства индивидуальной защиты для пациентов и врачей (маски, антисептики и перчатки).