В Краснодаре покажут спектакль «Покуда связь не прервалась» о семейных ценностях и традициях

В краснодарском арт-пространстве «Свои» 29-30 августа покажут хореографический спектакль «Покуда связь не прервалась»

Действие строится вокруг трех родных сестер с разной судьбой. Это постановка Евгении Пичкаревой о семейных ценностях и традициях, любви и боли, гневе, разрушающей силе ненависти и предательстве.

«У вас есть уникальная возможность увидеть и почувствовать, как тонко и красиво танец может рассказать о непрерывности родственных связей, силе прощения и милосердии», — приглашают организаторы.

Главные роли исполняют Ксения Балясная, Елизавета Хоружая и Ульяна Зацаринная.

Начало в 20:00. Стоимость билетов 800 рублей, заказать можно по телефону +7 (918) 938-28-42. Арт-пространство «Свои»находится по адресу улица Зиповская, 5В, литер Х.

Как писали Юга.ру, в Центральном концертном зале Краснодара 28 сентября покажут гастрольный спектакль «Раневская. Сквозь смех и слёзы!». Это драматическая комедия Екатерины Пиковой по пьесе Леона Измайлова.