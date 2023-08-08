В Краснодаре покажут спектакль «Покуда связь не прервалась» о семейных ценностях и традициях

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com

В краснодарском арт-пространстве «Свои» 29-30 августа покажут хореографический спектакль «Покуда связь не прервалась»

Действие строится вокруг трех родных сестер с разной судьбой. Это постановка Евгении Пичкаревой о семейных ценностях и традициях, любви и боли, гневе, разрушающей силе ненависти и предательстве. 

«У вас есть уникальная возможность увидеть и почувствовать, как тонко и красиво танец может рассказать о непрерывности родственных связей, силе прощения и милосердии», — приглашают организаторы.

Главные роли исполняют Ксения Балясная, Елизавета Хоружая и Ульяна Зацаринная.

Начало в 20:00. Стоимость билетов 800 рублей, заказать можно по телефону +7 (918) 938-28-42. Арт-пространство «Свои»находится по адресу улица Зиповская, 5В, литер Х. 

Как писали Юга.ру, в Центральном концертном зале Краснодара 28 сентября покажут гастрольный спектакль «Раневская. Сквозь смех и слёзы!». Это драматическая комедия Екатерины Пиковой по пьесе Леона Измайлова.

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