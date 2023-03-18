Краснодар и Ростов-на-Дону попали в топ-5 городов РФ по количеству зданий выше 20 этажей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Всего в рейтинге 77 городов России

Портал SkyscraperCity опубликовал рейтинг городов РФ по количеству зданий выше 20 этажей. Краснодар в нем занял третью строчку с 237 высотками. На четвертом месте топа расположился Ростов-на-Дону. 

Всего в рейтинге 77 российских городов. Среди них есть Сочи, Новороссийск, Анапа и Туапсе. Они заняли 13, 22, 40 и 63 позиции соответственно. Также в списке есть Грозный, Ставрополь, Ялта и Батайск.

Лидером списка стал Екатеринбург, а на втором месте расположился Новосибирск. Замыкает рейтинг Симферополь.

Как писали Юга.ру, Краснодар стал лидером в РФ по подорожанию жилья. Цены выросли на 21%.

Краснодар Рейтинги Строительство

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