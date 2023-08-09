В амфитеатре парка «Краснодар» покажут трансляцию выездного матча быков против «Динамо»

ФК «Краснодар» 9 августа сыграет с «Динамо» в Москве. В амфитеатре Краснодара трансляцию матча можно посмотреть бесплатно

Матч состоится в рамках второго тура групповой стадии Кубка России. В первом этапе быки дома уступили «Спартаку» со счетом 1:2. Единственный гол забил Кади. ФК «Динамо» по пенальти с минимальным перевесом проиграл «Пари Нижний Новгород», игра завершилась счетом 3:4.

В амфитеатре парка «Краснодар» вечером 9 августа покажут прямую трансляцию матча быков против «Динамо». Игра пройдет в Москве.

На групповом этапе невозможны ничьи. В случае равного счета по итогам основного времени будет назначена серия пенальти. Победитель по итогам основного времени получит 3 очка, победитель по пенальти — 2, проигравший по пенальти — 1, проигравший в основное время — 0.

Напомним, 12 и 25 августа у ФК «Краснодар» будут выездные матчи с «Оренбургом» и «Факелом».