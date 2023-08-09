В амфитеатре парка «Краснодар» покажут трансляцию выездного матча быков против «Динамо»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

ФК «Краснодар» 9 августа сыграет с «Динамо» в Москве. В амфитеатре Краснодара трансляцию матча можно посмотреть бесплатно

В амфитеатре парка «Краснодар» вечером 9 августа покажут прямую трансляцию матча быков против «Динамо». Игра пройдет в Москве.

Прямая трансляция стартует в 20:45, вход свободный.

Матч состоится в рамках второго тура групповой стадии Кубка России. В первом этапе быки дома уступили «Спартаку» со счетом 1:2. Единственный гол забил Кади. ФК «Динамо» по пенальти с минимальным перевесом проиграл «Пари Нижний Новгород», игра завершилась счетом 3:4.

Читайте также:

На групповом этапе невозможны ничьи. В случае равного счета по итогам основного времени будет назначена серия пенальти. Победитель по итогам основного времени получит 3 очка, победитель по пенальти — 2, проигравший по пенальти — 1, проигравший в основное время — 0.

Напомним, 12 и 25 августа у ФК «Краснодар» будут выездные матчи с «Оренбургом» и «Факелом».

Кубок России ФК «Динамо» ФК «Краснодар» Футбол

Новости

В Ленинградском районе Краснодарского края планируют построить многоэтажный дом для врачей
В Новороссийске экоактивисты просят арестовать участки, где ущелья засыпают мусором
Когда в Краснодаре и крае прекратится жара? Узнали у синоптиков
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут трансляцию выездного матча быков против «Динамо»
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Пылающий»
В Краснодаре покажут спектакль «Покуда связь не прервалась» о семейных ценностях и традициях

Лента новостей

Тетради подорожали, цена школьной формы почти не изменилась
Вчера, 16:56
Тетради подорожали, цена школьной формы почти не изменилась
Сколько стоит подготовка к учебному году
В российских кинотеатрах будут показывать новый фильм Вуди Аллена
Вчера, 17:49
В российских кинотеатрах будут показывать новый фильм Вуди Аллена
«Рейдерский захват»
Вчера, 12:25
«Рейдерский захват»
В Новороссийске общественники обеспокоены ситуацией на острове Суджук

Реклама на сайте