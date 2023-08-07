В Краснодаре покажут спектакль о Фаине Раневской

Краснодарский край

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  • Центральный концертный зал Кубанского казачьего хора © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Центральный концертный зал Кубанского казачьего хора © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Центральном концертном зале Краснодара 28 сентября покажут гастрольный спектакль «Раневская. Сквозь смех и слёзы!»

Это драматическая комедия Екатерины Пиковой по пьесе Леона Измайлова. История о том, что великие люди, зачастую, не приспособлены к быту, поэтому нередко становятся жертвами расчётливых домработниц. Зрители увидят детективную историю вторжения в квартиру актрисы. В спектакле задействованы Надежда Ангарская, Наталья Лыжина, Елизавета Арзамасова, Алексей Васильев.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 800—5000, купить можно по ссылке. Центральный концертный зал находится по адресу улица Красная, 5.

Как писали Юга.ру, в краснодарском Молодежном театре в сентябре состоится первая премьера нового сезона — спектакль «Самоубийца». В основе лежит одноименная пьеса советского сценариста и драматурга Николая Эрдмана.

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