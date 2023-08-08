Больше миллиона россиян пользуются умными сервисами «Ростелекома»

Решение « Ростелеком. Ключ » доступно во всех регионах России и охватывает 276 мегаполисов, областных и районных центров. Спрос на умные устройства (домофоны, шлагбаумы и счетчики) растет: за прошлый год число подключенных к сервису домохозяйств увеличилось на 70%.

Платформа объединяет цифровые решения, помогающие контролировать жилое пространство и обеспечивать безопасность в нем. Например, с помощью «умного» домофона можно увидеть гостя и дистанционно открыть дверь, а при необходимости — создать временные коды для врача или курьера. Прирост числа пользователей современных видеодомофонов за 2022 год — 110%.

За придомовой территорией и лестничными площадками можно следить с помощью видеонаблюдения, а «умный» шлагбаум сам распознает номер автомобиля жильца и автоматически откроется. Показания счетчиков тоже можно не снимать самостоятельно: они придут в личный кабинет по окончании месяца.

Количество умных приборов учета в квартирах российских семей растет двузначными темпами — за прошлый год оно увеличилось на 73%, за первое полугодие 2023-го — на 55% и к концу года может достичь рекорда.

Пользователи высоко оценивают возможность управлять всеми продуктами в режиме одного окна в мобильном приложении. Подключить умное решение можно через обращение в ТСЖ или УК.