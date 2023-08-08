Больше миллиона россиян пользуются умными сервисами «Ростелекома»
По данным «Ростелекома», цифровыми сервисами компании пользуется более миллиона жителей страны
Решение «Ростелеком. Ключ» доступно во всех регионах России и охватывает 276 мегаполисов, областных и районных центров. Спрос на умные устройства (домофоны, шлагбаумы и счетчики) растет: за прошлый год число подключенных к сервису домохозяйств увеличилось на 70%.
Платформа объединяет цифровые решения, помогающие контролировать жилое пространство и обеспечивать безопасность в нем. Например, с помощью «умного» домофона можно увидеть гостя и дистанционно открыть дверь, а при необходимости — создать временные коды для врача или курьера. Прирост числа пользователей современных видеодомофонов за 2022 год — 110%.
В Краснодаре появился первый ЖК с умной экосистемой:
За придомовой территорией и лестничными площадками можно следить с помощью видеонаблюдения, а «умный» шлагбаум сам распознает номер автомобиля жильца и автоматически откроется. Показания счетчиков тоже можно не снимать самостоятельно: они придут в личный кабинет по окончании месяца.
Количество умных приборов учета в квартирах российских семей растет двузначными темпами — за прошлый год оно увеличилось на 73%, за первое полугодие 2023-го — на 55% и к концу года может достичь рекорда.
Пользователи высоко оценивают возможность управлять всеми продуктами в режиме одного окна в мобильном приложении. Подключить умное решение можно через обращение в ТСЖ или УК.
«Благодаря развитой цифровой инфраструктуре нашей компании, которая охватывает более 70% всех домохозяйств страны и непрерывно развивается, предложение доступно практически в любом уголке России. Мы гибко настраиваем решения «Ростелеком. Ключ» с учетом потребностей жильцов многоквартирных комплексов как в новостройках, так и в домах вторичного рынка. При этом нередко застройщики заключают с нами договоры на этапе закладки фундаментов. Самой популярной услугой комплекса сегодня является «умный» домофон, который позволяет войти в квартиру по цифровому ключу. А в скором времени планируем добавить в функционал приложения возможность оплачивать через него коммунальные услуги», — отметил директор продуктового офиса «Ростелекома» Алексей Ковалев.
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Продукт «Ростелеком. Ключ» входит в реестр отечественного ПО. Решение на 100% российское: его с нуля создала команда разработчиков «Ростелекома». Цифровая платформа «Ключа» размещена на территории страны в дата-центрах дочерней компании «Ростелелеком-ЦОД» с высшим стандартом надежности Tier III.
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