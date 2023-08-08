Шесть отелей курорта «Роза Хутор» начали принимать гостей с домашними животными

До 30 ноября туристам с домашними животными на «Роза Хутор» подарят сертификат на бесплатное проживание питомца в пет-френдли отелях курорта

Отдохнуть на курорте вместе с питомцем теперь можно в шести отелях: «Рэдиссон Роза Хутор» 5*, «Меркюр» 4*, «Парк Инн» 4*, «Азимут Вальсет» 4*, «Отель 28» 2* и «Райдерс Лодж» 2*. При заселении гостям выдают специальные наборы от сети зоомагазинов «Четыре Лапы». В наборе есть: миска и коврик для нее;

мягкий плед;

игрушка и лакомства;

пеленки, салфетки для лап;

ролик для чистки одежды;

пакеты для уборки на прогулке.

Постояльцы с домашними животными могут получить сертификат на бесплатное проживание питомца в пет-френдли отелях «Роза Хутор» до 30 ноября текущего года. Его можно предъявить при заселении в одной из шести гостиниц.

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«Тренд на развитие дружественной среды для наших четвероногих друзей — глобальный, и мы рады его поддержать в том числе таким образом. Для нас это не просто модное течение, а скорее вариант нормы, когда мы учитываем интересы тех, кто хочет провести отпуск вместе со своими питомцами», — отметил заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» Рушан Сабиров.

Спецпрограмма курорта «Роза Хутор» и сети зоомагазинов «Четыре Лапы» должна расширить круг отдыхающих в горном кластере Сочи — запрос на путешествия с любимцами постоянно растет. В будущем курорт собирается увеличить число пет-френдли отелей.