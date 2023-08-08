Шесть отелей курорта «Роза Хутор» начали принимать гостей с домашними животными

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

До 30 ноября туристам с домашними животными на «Роза Хутор» подарят сертификат на бесплатное проживание питомца в пет-френдли отелях курорта

Отдохнуть на курорте вместе с питомцем теперь можно в шести отелях: «Рэдиссон Роза Хутор» 5*, «Меркюр» 4*, «Парк Инн» 4*, «Азимут Вальсет» 4*, «Отель 28» 2* и «Райдерс Лодж» 2*. При заселении гостям выдают специальные наборы от сети зоомагазинов «Четыре Лапы».

В наборе есть:

  • миска и коврик для нее;
  • мягкий плед;
  • игрушка и лакомства;
  • пеленки, салфетки для лап;
  • ролик для чистки одежды;
  • пакеты для уборки на прогулке.

Постояльцы с домашними животными могут получить сертификат на бесплатное проживание питомца в пет-френдли отелях «Роза Хутор» до 30 ноября текущего года. Его можно предъявить при заселении в одной из шести гостиниц.

Лапа помощи:

«Тренд на развитие дружественной среды для наших четвероногих друзей — глобальный, и мы рады его поддержать в том числе таким образом. Для нас это не просто модное течение, а скорее вариант нормы, когда мы учитываем интересы тех, кто хочет провести отпуск вместе со своими питомцами», — отметил заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» Рушан Сабиров.

Спецпрограмма курорта «Роза Хутор» и сети зоомагазинов «Четыре Лапы» должна расширить круг отдыхающих в горном кластере Сочи — запрос на путешествия с любимцами постоянно растет. В будущем курорт собирается увеличить число пет-френдли отелей.

Как писали Юга.ру, курорт «Роза Хутор» открыл раннее бронирование на зимний сезон со скидками до 50%.

Все новости курорта «Роза Хутор»

Животные Курорты и туризм отдых Отели путешествия Развлечения Роза Хутор Сочи

Новости

«Я спешил на карнавал, ничего о нём не знал». В Геленджике на День города не будет массовых мероприятий
«Рейдерский захват». В Новороссийске общественники обеспокоены ситуацией на острове Суджук
В Краснодаре в сотне многоэтажек передумали отключать горячую воду 8 августа
В Краснодарском крае в ближайшие дни ожидается экстремальная жара
В Анапе фанаты атаковали Ольгу Бузову после ее концерта
В Краснодарском крае жители поселка перекрыли федеральную трассу из-за проблем с электричеством и водой. Глава района пообещал разобраться

Лента новостей

Реклама на сайте