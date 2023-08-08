В Краснодаре в сотне многоэтажек передумали отключать горячую воду 8 августа
Краснодарские тепловики нашли возможность провести профилактические работы в котельной без отключения горячей воды
В микрорайоне Панорама в Краснодаре 8 августа около сотни многоэтажных домов должны были остаться без горячей воды из-за проведения профилактических работ в котельной. В пресс-службе «Краснодартеплоэнерго» рассказали, что специалисты нашли возможности провести работы без отключения ресурса.
«За последнее время на этом источнике установлено новое оборудование, в том числе резервное. Поэтому мы нашли возможность провести работы, не ограничивая наших потребителей. Таким образом, за производство ресурса будут отвечать резервные источники», — рассказал главный инженер компании Андрей Кочетков.
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В ресурсоснабжающей организации добавили, что в следующем году за счет проведенных ремонтных работ и автоматизации сократятся сроки проведения плановых работ еще на ряде котельных города.
Недавно Юга.ру опубликовали адреса домов в Краснодаре, в которых в августе и сентябре будут отключать горячую воду из-за подготовки котельных к отопительному сезону. Ознакомиться со списком можно здесь.