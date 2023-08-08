В Краснодаре в сотне многоэтажек передумали отключать горячую воду 8 августа

В микрорайоне Панорама в Краснодаре 8 августа около сотни многоэтажных домов должны были остаться без горячей воды из-за проведения профилактических работ в котельной. В пресс-службе «Краснодартеплоэнерго» рассказали, что специалисты нашли возможности провести работы без отключения ресурса.

«За последнее время на этом источнике установлено новое оборудование, в том числе резервное. Поэтому мы нашли возможность провести работы, не ограничивая наших потребителей. Таким образом, за производство ресурса будут отвечать резервные источники», — рассказал главный инженер компании Андрей Кочетков.