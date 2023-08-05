В Краснодаре отключат горячую воду в 265 домах в августе и сентябре

Для замены труб и модернизации котельных с 7 августа по 11 сентября горячую воду отключат в 265 домах Краснодара. Публикуем список адресов

Пресс-служба «Краснодартеплоэнерго» сообщила адреса домов, в которых планируют отключать горячую воду в ближайшие недели. Сотрудники ресурсоснабжающей организации заявили, что сроки отключения горячей воды будут постепенно сокращаться. Благодаря установке нового оборудования перерывы намерены свести к минимуму. Большинство котельных Краснодара постепенно переводят на автоматическую работу. В 2023 году на источниках тепла активно ставят новые котлы и насосы. В ближайшие годы это позволит сократить сроки профилактики. «Некоторые объекты запустились раньше сроков уже в нынешнем году. Будем минимизировать неудобства для абонентов и сокращать срок ограничений в каждом конкретном районе. Обязательный минимум отключений все равно необходим для выполнения необходимых регламентных работ, чтобы провести все испытания и убедиться, что система выдержит зимой», — сказал гендиректор «Краснодартеплоэнерго» Руслан Хайров.

Читайте также:

В пресс-службе компании добавили, что в 2024 году такой перерыв «ощутимо сократится» для сотен многоэтажек, запитанных от крупной котельной на улице Российской. Там выполнили работы, которые позволяют оставлять один котел, отремонтированный в прошлом году. «Есть резервирование и по насосам: пока один трудится, другой можно ремонтировать. В нынешнем году отключение в районе улиц Российская, 40 лет Победы и 1 Мая произойдет 8 августа: там необходимо провести экспертизу промышленной безопасности и проверить оборудование на соответствие нормативам. Уложимся гораздо раньше, чем за 14 дней», — пояснил главный инженер «Краснодартеплоэнерго» Андрей Кочетков. Минимизировать неудобства горожан будут и в центре города, где сейчас «по сути строятся заново три котельные». На улице Октябрьской уже установили один котел и занимаются вторым. Всего в Краснодаре заменили 40 котлов и 58 насосов.

Читайте также:

В Комсомольском микрорайоне идет благоустройство после проведенных в июне работ по замене магистральной сети. Тепловики закрыли уже почти 270 ордеров, остается 30. Параллельно меняют изоляцию на воздушных трубах. Это улучшает внешний вид и не позволяет ресурсу остывать по пути к потребителю. Новый вид получили уже 37 участков длиной в 14 километров. В связи с выполнением этих и других работ часть горожан уже с понедельника останутся без горячей воды. Поставщик приносит жителям извинения за доставленные неудобства.