В Краснодаре отключат горячую воду в 265 домах в августе и сентябре
Для замены труб и модернизации котельных с 7 августа по 11 сентября горячую воду отключат в 265 домах Краснодара. Публикуем список адресов
Пресс-служба «Краснодартеплоэнерго» сообщила адреса домов, в которых планируют отключать горячую воду в ближайшие недели.
Сотрудники ресурсоснабжающей организации заявили, что сроки отключения горячей воды будут постепенно сокращаться. Благодаря установке нового оборудования перерывы намерены свести к минимуму.
Большинство котельных Краснодара постепенно переводят на автоматическую работу. В 2023 году на источниках тепла активно ставят новые котлы и насосы. В ближайшие годы это позволит сократить сроки профилактики.
«Некоторые объекты запустились раньше сроков уже в нынешнем году. Будем минимизировать неудобства для абонентов и сокращать срок ограничений в каждом конкретном районе. Обязательный минимум отключений все равно необходим для выполнения необходимых регламентных работ, чтобы провести все испытания и убедиться, что система выдержит зимой», — сказал гендиректор «Краснодартеплоэнерго» Руслан Хайров.
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В пресс-службе компании добавили, что в 2024 году такой перерыв «ощутимо сократится» для сотен многоэтажек, запитанных от крупной котельной на улице Российской. Там выполнили работы, которые позволяют оставлять один котел, отремонтированный в прошлом году.
«Есть резервирование и по насосам: пока один трудится, другой можно ремонтировать. В нынешнем году отключение в районе улиц Российская, 40 лет Победы и 1 Мая произойдет 8 августа: там необходимо провести экспертизу промышленной безопасности и проверить оборудование на соответствие нормативам. Уложимся гораздо раньше, чем за 14 дней», — пояснил главный инженер «Краснодартеплоэнерго» Андрей Кочетков.
Минимизировать неудобства горожан будут и в центре города, где сейчас «по сути строятся заново три котельные». На улице Октябрьской уже установили один котел и занимаются вторым. Всего в Краснодаре заменили 40 котлов и 58 насосов.
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Параллельно меняют изоляцию на воздушных трубах. Это улучшает внешний вид и не позволяет ресурсу остывать по пути к потребителю. Новый вид получили уже 37 участков длиной в 14 километров.
В связи с выполнением этих и других работ часть горожан уже с понедельника останутся без горячей воды. Поставщик приносит жителям извинения за доставленные неудобства.
Где и когда отключат воду
С 8 по 23 августа горячую воду отключат по адресам:
1 Мая, 91
1 Мая, 91А
1 Мая, 93
1 Мая, 97
1 Мая, 97/1
1 Мая, 99
1 Мая, 165
1 Мая, 167
40-летия Победы, 35/3
40-летия Победы, 35/3
40-летия Победы, 37/1
40-летия Победы, 37/3
40-летия Победы, 39
40-летия Победы, 41
40-летия Победы, 43
40-летия Победы, 63
40-летия Победы, 65
40-летия Победы, 67
40-летия Победы, 69
40-летия Победы, 71
40-летия Победы, 144/4
40-летия Победы, 144/5
40-летия Победы, 144а
40-летия Победы, 146
40-летия Победы, 146/10
40-летия Победы, 146/2
40-летия Победы, 146/3
40-летия Победы, 146/4
40-летия Победы, 146/5
40-летия Победы, 146/6 корп.1
40-летия Победы, 146/6 корп.2
40-летия Победы, 146/7
40-летия Победы, 146/8
40-летия Победы, 146/9
40-летия Победы, 148
40-летия Победы, 148/1
40-летия Победы, 148/2
Весенняя, 21
Российская, 74/1
Российская, 77
Российская, 94
Российская, 98
Российская, 100
Российская, 128
Российская, 130
Российская, 132
Российская, 134
Российская, 136
Российская, 138
Российская, 140
Черкасская, 26
Черкасская, 28
С 15 по 29 августа:
Бакинская, 2
Бакинская, 3
Бакинская, 4
Бакинская, 5
Дзержинского, 16
Дзержинского, 16/1
Дзержинского, 16/2
Дзержинского, 18
Дзержинского, 20
Дзержинского, 22
Дзержинского, 22/1
Дзержинского, 24
Дзержинского, 26
Дзержинского, 28
Дзержинского, 28/1
Дзержинского, 28/2
Дзержинского, 30
Дзержинского, 59
Клубная, 8
Клубная, 10
Клубная, 11
Клубная, 12
Клубная, 12/а
Клубная, 14
Офицерская, 33
Офицерская, 33 А
Офицерская, 35
С 7 по 21 августа:
Бершанской, 149
Бершанской, 220
Пашковский микрорайон, Гоголя, 17
ПМР, Гоголя, 60/2
ПМР, Гоголя, 60/3
ПМР, Гоголя, 77
ПМР, Гоголя, 67/1
Кирова, 183/2
Кирова, 206
Кирова, 214
Красная, 13
Красная, 15
Красная, 15/1
Красная, 17
Красная, 3
Красная, 5
Новороссийская, 11
Новый пер., 8 А, Б, В, Д
Октябрьская, 28
Октябрьская, 39
Октябрьская, 47
Октябрьская, 51 А, Б
Постовая, 41
Пушкина, 12
Пушкина, 14
Пушкина, 16
Пушкина, 19
Пушкина, 26
Пушкина, 29
Пушкина, 31
Пушкина, 35
Рашпилевская, 4
Рашпилевская, 4/1
Рашпилевская, 5
Рашпилевская, 10
Рашпилевская, 17
Северная, 305
Северная, 307
Северная, 309
Советская, 21
Советская, 22
Советская, 30
Советская, 32
Советская, 33
Советская, 34
Советская, 35
Советская, 35/1 Б,В
Советская, 36
Советская, 40
Советская, 40а
Фадеева, 150 корп. 1
Фадеева, 158
С 21 августа по 4 сентября:
Селезнева, 2/3
Селезнева, 4/10
Селезнева, 4/13 корп.1
Селезнева, 4/13 корп.2
Селезнева, 4/14
Селезнева, 4/15 корп.1
Селезнева, 4/15 корп.2
Селезнева, 4/15 корп.3
Селезнева, 4/4
Селезнева, 4/5
Селезнева, 4/6
Селезнева, 4/7
Селезнева, 4/9
Селезнева, 4/А
Селезнева, 4/Б
Ставропольская, 97
Ставропольская, 99
Ставропольская, 101
Ставропольская, 103
Ставропольская, 105
Ставропольская, 107
Ставропольская, 107/1
Ставропольская, 107/10
Ставропольская, 107/11
Ставропольская, 107/2
Ставропольская, 107/3
Ставропольская, 107/4
Ставропольская, 107/5
Ставропольская, 107/6
Ставропольская, 107/8
Ставропольская, 107/9
Ставропольская, 109
Ставропольская, 111
Ставропольская, 113
Ставропольская, 115
Ставропольская, 117
Ставропольская, 123/1
Ставропольская, 123/2
Таманская, 131
Таманская, 151
Таманская, 152
Таманская, 152/1
Таманская, 152/2
Таманская, 152а
Таманская, 153 корп.1
Таманская, 153 корп.2, 3
Таманская, 153 корп.3
Таманская, 153 корп.6
Таманская, 154
Таманская, 156
Таманская, 156/1
Таманская, 157 А, Б, В
Таманская, 158
Таманская, 159/2
Таманская, 160
Таманская, 162
Таманская, 164
Таманская, 166
Таманская, 168
Таманская, 170
Таманская, 172
Таманская, 174
Таманская, 176 А, Б, б2, ВЗ
Таманская, 180
С 28 августа по 11 сентября:
Ленина х., Буковая, 2
Ленина х., Буковая, 4
Ленина х., Буковая, 6
Ленина х., Буковая, 8
Ленина х., Лукьяненко, 3а
Ленина х., Лукьяненко, 12/1
Ленина х., Лукьяненко, 12/2
Ленина х., Лукьяненко, 12/3
Ленина х., Лукьяненко, 12/4
Ленина х., Лукьяненко, 12/5
Ленина х., Лукьяненко, 14
Ленина х., Лукьяненко, 16 Б
Ленина х., Лукьяненко, 18 А
Ленина х., Лукьяненко, 18/1
Ленина х., Мичурина, 54
Ленина х., Мичурина, 56
Ленина х., Молодежная, 36 корп. А
Ленина х., Молодежная, 36 корп. Б, Б1, Б2, Б3
Ленина х., Молодежная, 36 корп. Г9
Ленина х., Молодежная, 36 корп. Д
Ленина х., Молодежная, 36/ В,в
Ленина х., Молодежная, 36/ И
Ленина х., Молодежная, 37
Ленина х., Молодежная, 45
Ленина х., Молодежная, 47
Ленина х., Наримановская, 6
Ленина х., Наримановская, 16
Ленина х., Наримановская, 18
Ленина х., Наримановская, 20
Ленина х., Наримановская, 28
Ленина х., Наримановская, 40
Ленина х., Наримановская, 42
Ленина х., Наримановская, 44
Ленина х., Наримановская, 48
Ленина х., Наримановская, 50
Ленина х., Наримановская, 52
Ленина х., Обрезная, 20
Ленина х., Обрезная, 22
Ленина х., пер. Буковый, 2
Ленина х., пер. Буковый, 4
Ленина х., пер. Буковый, 6
Ленина х., пер. Буковый, 8
Ленина х., пер. Буковый, 12
Ленина х., пер. Буковый, 14
Ленина х., пер. Буковый, 16
Ленина х., пер. Буковый, 18
Ленина х., пер. Буковый, 20
Ленина х., пер. Буковый, 22
Ленина х., пер. Буковый, 24
Ленина х., пер. Буковый, 26
Ленина х., пер. Буковый, 28
Ленина х., пер. Буковый, 30
Ленина х., пер. Буковый, 32