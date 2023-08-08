В Краснодарском крае в ближайшие дни ожидается экстремальная жара

Гидрометцент России прогнозирует экстремальную жару в десяти регионах страны, среди которых и Краснодарский край

Помимо Кубани, температура воздуха до 40-43 °С будет достигать в Астраханской, Волгоградской, Ростовской области и на Ставрополье, до 37 °С — в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС.

По его словам, в перечисленных регионах также ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс. Днем не следует находиться под солнечными лучами, необходимо носить солнечные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.

По данным сайта «Метеонова», в Краснодаре 8 августа индекс достигнет семи баллов.

В Краснодаре прогнозируют температуру воздуха 36-39 °С, ветер 4–9 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Как писали Юга.ру, температура морской воды в Краснодарском крае достигла 28 °C.