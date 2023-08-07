В «Атамани» проведут праздник кубанского борща. Для гостей сварят больше 1 тонны супа
В этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 12 августа пройдёт гастрономический праздник кубанской индюшки
В этот день в станице приготовят 1 тонну супа. Также для гостей запланированы интерактивная развлекательная программа, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, мастер-классы и многое другое. На подворьях и рыночной площади всех посетителей будут угощать кубанским борщом.
Также будут работать станичная коптильня, гончарная мастерская, конный прокат, смотровая площадка, ярмарка народных умельцев и многое другое.
Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.
В этом сезоне посетителей ожидают и другие гастрономические фестивали:
- риса 9 сентября;
- каши 30 сентября;
- сала 7 октября;
- разносолов 21 октября.
Как писали Юга.ру, в горах Адыгеи 16 и 17 сентября состоится фестиваль адыгейского сыра. Гостей ждут дегустации, ярмарка, мастер-классы по народным промыслам, концертные площадки, детские игровые и туристические аттракционы, интерактивы.