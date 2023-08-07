В «Атамани» проведут праздник кубанского борща. Для гостей сварят больше 1 тонны супа

В этот день в станице приготовят 1 тонну супа. Также для гостей запланированы интерактивная развлекательная программа, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, мастер-классы и многое другое. На подворьях и рыночной площади всех посетителей будут угощать кубанским борщом.

Также будут работать станичная коптильня, гончарная мастерская, конный прокат, смотровая площадка, ярмарка народных умельцев и многое другое.

Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.

В этом сезоне посетителей ожидают и другие гастрономические фестивали:

риса 9 сентября;

каши 30 сентября;

сала 7 октября;

разносолов 21 октября.

Как писали Юга.ру, в горах Адыгеи 16 и 17 сентября состоится фестиваль адыгейского сыра. Гостей ждут дегустации, ярмарка, мастер-классы по народным промыслам, концертные площадки, детские игровые и туристические аттракционы, интерактивы.