В августе в Адыгее пройдет слет талантливой молодежи «Фишт»

Адыгея

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  • Лагонакское нагорье и Фишт-Оштенский горный массив © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Лагонакское нагорье и Фишт-Оштенский горный массив © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов объявил о старте подготовки к пятому молодежному слету у подножия горы Фишт

Как рассказал глава региона в своем телеграм-канале, предварительные даты форума — с 18 по 20 августа. В 2023 году к представителям всех муниципалитетов Адыгеи и делегациям из Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии присоединится молодежь Калмыкии.

«На совещании с руководителями министерств и главами районов поручил коллегам усилить подготовку, включить в состав делегации действительно талантливую молодежь, имеющую успехи в учебе, науке, спорте, культуре. Представлять муниципалитеты должны лучшие из лучших», — отметил глава Адыгеи.

«Фишт-2022»:

Участников слета ждёт обновленная программа: помимо горных походов по местам боевой славы, перевалам, ледникам и озёрам, планируются культурно-массовые мероприятия и просветительские акции.

Традиционно Мурат Кумпилов, министры, главы городов и районов вместе с молодежью соберутся у костра и обсудят интересующие ребят темы.

Как писали Юга.ру, 16 и 17 сентября в горах Адыгеи пройдет фестиваль адыгейского сыра.

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