В августе в Адыгее пройдет слет талантливой молодежи «Фишт»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов объявил о старте подготовки к пятому молодежному слету у подножия горы Фишт

Как рассказал глава региона в своем телеграм-канале, предварительные даты форума — с 18 по 20 августа. В 2023 году к представителям всех муниципалитетов Адыгеи и делегациям из Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии присоединится молодежь Калмыкии.

«На совещании с руководителями министерств и главами районов поручил коллегам усилить подготовку, включить в состав делегации действительно талантливую молодежь, имеющую успехи в учебе, науке, спорте, культуре. Представлять муниципалитеты должны лучшие из лучших», — отметил глава Адыгеи.

Участников слета ждёт обновленная программа: помимо горных походов по местам боевой славы, перевалам, ледникам и озёрам, планируются культурно-массовые мероприятия и просветительские акции. Традиционно Мурат Кумпилов, министры, главы городов и районов вместе с молодежью соберутся у костра и обсудят интересующие ребят темы.