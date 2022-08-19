В Адыгее стартовал межрегиональный слёт талантливой молодёжи «Фишт-2022»

Адыгея

Распечатать

  • Лагонакское нагорье и Фишт-Оштенский горный массив © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Лагонакское нагорье и Фишт-Оштенский горный массив © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 19 по 21 августа в Адыгее пройдёт молодёжный форум «Фишт-2022»

Участниками мероприятия стали лучшие студенты, молодёжные активисты, члены добровольческих организаций из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края — всего более 300 человек.

В этом году впервые после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, слёт проводится в традиционном формате и на привычном месте — у подножия горы Фишт. Туда участники добираются пешком по территории Кавказского биосферного заповедника.

Форум продлится с 19 по 21 августа. Основные мероприятия разделены на 4 блока: культурный, спортивный, туристский, экологический. На тематических площадках пройдут выступления творческих коллективов, презентации муниципалитетов и вузов республики, спортивные соревнования, туристические экскурсии, экологические и просветительские акции.

Центральное событие форума — встреча главы Адыгеи с участниками слёта у общего костра. В беседе по традиции принимут участие руководители отраслевых министерств.

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Перед началом похода юношей и девушек поприветствовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. 

В Адыгее пройдет фестиваль адыгейского сыра:

«Убеждён, что сложившийся формат прямого диалога, когда каждый из вас может озвучить свои вопросы и инициативы, презентовать проекты, полезен как для студенчества, так и для органов власти. Для молодых талантов это шанс проявить себя, воплотить свои идеи в жизнь, отыскать единомышленников, а для органов власти — возможность оценить и скорректировать свою работу в сфере молодёжной политики, образования, в других отраслях. По итогам предыдущих форумов ряд предложений молодёжного актива уже реализован, и в этом году надеемся на продуктивную работу», — отметил глава региона.

Как писали ранее Юга.ру, в Адыгее разработали четыре новых туристических маршрута по Майкопу. Глава Адыгеи поручил включить их в экскурсионные программы

Мурат Кумпилов тур походы Форумы

Новости

В станице под Анапой девочка выбежала на проезжую часть и ее насмерть сбил автомобиль
В Краснодаре в районе школы на улице Адмирала Крузенштерна сделают гравийную дорогу
В Новороссийске залповый ливень затопил улицы и подъезды
В Краснодаре армянская община открыла памятник Айвазовскому
В Анапе снова запретили купаться в море. В городе прошел сильный град
Исполняющим обязанности мэра Краснодара стал Максим Слюсарев

Лента новостей

План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
Вчера, 18:40
План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
Рассказываем истории кинотеатров Краснодара: от «России» до «Славы»
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
18 августа, 17:10
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
Летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
16 августа, 14:40
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
Кто в Краснодаре следит за дорогами

Реклама на сайте