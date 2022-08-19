В Адыгее стартовал межрегиональный слёт талантливой молодёжи «Фишт-2022»

С 19 по 21 августа в Адыгее пройдёт молодёжный форум «Фишт-2022»

Участниками мероприятия стали лучшие студенты, молодёжные активисты, члены добровольческих организаций из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края — всего более 300 человек.

В этом году впервые после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, слёт проводится в традиционном формате и на привычном месте — у подножия горы Фишт. Туда участники добираются пешком по территории Кавказского биосферного заповедника.

Форум продлится с 19 по 21 августа. Основные мероприятия разделены на 4 блока: культурный, спортивный, туристский, экологический. На тематических площадках пройдут выступления творческих коллективов, презентации муниципалитетов и вузов республики, спортивные соревнования, туристические экскурсии, экологические и просветительские акции.

Центральное событие форума — встреча главы Адыгеи с участниками слёта у общего костра. В беседе по традиции принимут участие руководители отраслевых министерств.

© Фото Алексея Гусева

Перед началом похода юношей и девушек поприветствовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Убеждён, что сложившийся формат прямого диалога, когда каждый из вас может озвучить свои вопросы и инициативы, презентовать проекты, полезен как для студенчества, так и для органов власти. Для молодых талантов это шанс проявить себя, воплотить свои идеи в жизнь, отыскать единомышленников, а для органов власти — возможность оценить и скорректировать свою работу в сфере молодёжной политики, образования, в других отраслях. По итогам предыдущих форумов ряд предложений молодёжного актива уже реализован, и в этом году надеемся на продуктивную работу», — отметил глава региона.