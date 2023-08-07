В Краснодарском крае 10-летнему Денису Клочкову необходимы слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь
Русфонд начал сбор средств на слуховые аппараты Денису Клочкову из Краснодара
Мальчик родился раньше срока с критически низким весом. Денис — один из близнецов, второго ребенка врачам спасти не удалось. Два месяца его выхаживали в реанимации, после выписки стало заметно, что он отстает в развитии. Говорить Денис начал ближе к двум годам, речь была неразборчивой.
В три года мальчика отдали в логопедический детский сад, но к школе проблемы с речью решить не удалось. Денис не выговаривает шипящие, проглатывает окончания. Со временем стало ясно, что ребенок плохо слышит. Обследование у сурдолога выявило двустороннюю тугоухость, которая и стала причиной недоразвития речи.
«Врачи говорят, что ему необходимы слуховые аппараты. Но поскольку при такой степени тугоухости не положена инвалидность, то бесплатно их не выдают. Самой мне не справиться с покупкой аппаратов. Сына я воспитываю одна, средств едва хватает на самое необходимое», — рассказала Светлана Моргунова, мама мальчика.
Слуховые аппараты средней мощности для Дениса стоят 238 тыс. 950 рублей.
«У Дениса двусторонняя сенсоневральная тугоухость второй степени. Ему требуются цифровые многоканальные программируемые слуховые аппараты нового поколения средней мощности. Они помогут компенсировать недостаток слуха, мальчик будет лучше говорить, ему станет легче учиться, общаться с окружающими», — объяснила сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова.
Как помочь Денису?
- отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
- отсканировать QR код и оплатить в системе быстрых платежей (СБП);
- отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Денис Клочков);
- отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Дениса Клочкова);
- отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Дениса Клочкова
- отправить SMS на номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
- перечислить средства с помощью системы «Яндекс. Деньги», электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите Денис Клочков);
- в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.