В аэропорту Сочи выросла скорость 4G-интернета от МТС

МТС вдвое увеличил емкость сети и скорости передачи данных в гостевых и технических зонах аэропорта Сочи

Оператор ускорил сеть в секторах аэропорта, работающих на прием и отправку пассажиров, в районе VIP-терминала и диспетчерской башни, на автобусных остановках, стоянках автотранспорта и такси. Новый объект связи появился в районе гостиничного комплекса «Аэропорт», это значительно улучшило пропускную способность сети в период высоких нагрузок.

В Большом Сочи МТС увеличил скорости интернета в десятках популярных туристических объектов: на южном склоне курорта «Роза Хутор», набережной Имеретинской бухты, в ледовом дворце «Большой», санатории «Родина», а также на наиболее загруженных участках дороги к морю.

«По данным МТС Travel и Bronevik.com за первые два месяца курортного сезона количество бронирований отелей в Сочи выросло более, чем на 30% относительно прошлого года. При этом Сочи остается единственным южным хабом, открывающим двери на курорты Краснодарского края. Мы видим, что нагрузка на сеть здесь всегда на очень высоком уровне, поэтому проводим постоянную модернизацию с учетом абонентской динамики, чтобы гости региона чувствовали себя комфортно», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.