Волгодонские атомщики предложили бизнес-идеи для Росатома

На Ростовской АЭС завершилась сессия в рамках проекта «Бизнес-лаборатория», который проводит концерн «Росэнергоатом» для поиска перспективных идей и создания новых продуктов

На мероприятии сотрудники станции предложили несколько бизнес-идей для создания новых продуктов в атомной отрасли. Они касаются расширения рынка технологий ядерной медицины, разведения рыбы, пошива спецодежды и изготовления поверочных газовых смесей.

Одна из идей — выращивание осетровых рыб в садках водоема-охладителя Ростовской АЭС. По мнению авторов предложения, разведение краснокнижной рыбы даст дополнительную прибыль за счет ее продажи и сократит расходы по гидромелиорации водоемов Ростовской области. АЭС ежегодно выпускает в водные артерии региона молодь рыбы, в том числе и осетровых пород.

Еще два проекта предполагают создание предприятиями «Росатома» собственного производства спецодежды и поверочных газовых смесей.

Бизнес-инициативы волгодонских атомщиков направят на экспертизу и отбор в департамент международного бизнеса и развития концерна «Росэнергоатом». «Традиционно мы готовы идти навстречу идеям, которые могли бы принести пользу атомной станции, городу Волгодонску и в целом атомной отрасли. В этом отношении бизнес-лаборатория — это хорошая площадка. Она позволяет сочетать потенциал сотрудников, опыт предприятий, стратегические цели Росатома и вектор развития государства в концепции технологического лидерства до 2030 года. Важно, что и работники Ростовской АЭС активно включились в работу по достижению этих амбициозных целей. Некоторые идеи, возможно в доработанном варианте, имеют право на жизнь», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.