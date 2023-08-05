В Молодежном театре Краснодара состоится премьера спектакля «Самоубийца»

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com

В краснодарском Молодежном театре в сентябре состоится первая премьера нового сезона — спектакль «Самоубийца»

В основе лежит одноименная пьеса советского сценариста и драматурга, лауреата Сталинской премии Николая Эрдмана, написанная им в 1928 году, но при жизни не изданная. Считается, что это одна из первых «черных комедий» в литературе.

Главный герой Подсекальников живёт с женой и тёщей в коммунальной квартире. Он не работает, и статус иждивенца его угнетает. Поссорившись с женой из-за колбасы, он решает покончить с собой. Супруга с тёщей и сосед Калабушкин пытаются отговорить его, однако многим самоубийство Подсекальникова оказывается на руку.

Премьера спектакля «Самоубийца» в Молодежном театре планируется 21 сентября.

Как писали Юга.ру, краснодарский Музыкальный театр 28, 29 и 31 августа проведет прослушивания в свою детскую студию.

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