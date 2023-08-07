В Геленджике медикам будут выплачивать компенсацию 10 тыс. рублей на оплату съемного жилья

Краснодарский край

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  • © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру
    © Фото Ольги Тимохиной, Юга.ру

Из бюджета Геленджика медики смогут получать 10 тыс. рублей на оплату съемного жилья. Решение приняла городская Дума

Власти Геленджика приняли решение увеличить компенсационную выплату на аренду жилья сотрудникам медицинской сферы. В Краснодарском крае из регионального бюджета такая выплата предоставляется в размере 5 тыс. рублей. В Геленджике медики теперь могут получить 15 тыс., компенсацию в размере 10 тыс. рублей выплатят из городского бюджета.

Напомним, в соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края, в Сочи региональная выплата для медиков увеличена с 5 до 10 тыс. рублей. Такое решение приняли в сентябре 2022 года.

На популярном сайте объявлений 7 августа есть предложения по долгосрочной аренде однокомнатных квартир в Геленджике по цене от 18 тыс.  рублей.

  • © скриншот страницы сайта https://www.avito.ru/gelendzhik/kvartiry/sdam/na_dlitelnyy_srok-ASgBAgICAkSSA8gQ8AeQUg?cd=1&s=1
    © скриншот страницы сайта https://www.avito.ru/gelendzhik/kvartiry/sdam/na_dlitelnyy_srok-ASgBAgICAkSSA8gQ8AeQUg?cd=1&s=1

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре молодым учителям будут выплачивать 15 тыс. рублей на аренду жилья.

Алексей Богодистов Геленджик Жилье Медицина Недвижимость

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