В Геленджике медикам будут выплачивать компенсацию 10 тыс. рублей на оплату съемного жилья

Власти Геленджика приняли решение увеличить компенсационную выплату на аренду жилья сотрудникам медицинской сферы. В Краснодарском крае из регионального бюджета такая выплата предоставляется в размере 5 тыс. рублей. В Геленджике медики теперь могут получить 15 тыс., компенсацию в размере 10 тыс. рублей выплатят из городского бюджета.

Напомним, в соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края, в Сочи региональная выплата для медиков увеличена с 5 до 10 тыс. рублей. Такое решение приняли в сентябре 2022 года.