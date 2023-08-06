Краснодарцев попросили экономить электроэнергию
Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара попросила горожан перейти в режим экономии электроэнергии из-за большой нагрузки на энергосистему
«Потребление электроэнергии в жару значительно возрастает из-за активного использования систем кондиционирования, в том числе промышленных, и холодильного оборудования. При высокой электрической нагрузке возможны сбои, скачки напряжения, замыкания, повышается угроза возникновения пожаров», —пишет пресс-служба ЕДДС.
Чтобы сэкономить электроэнергию, рекомендуют придерживаться правил:
- сократить использование энергоемкой техники, охлаждать квартиру не двумя, а одной сплит-системой;
- соблюдать очередность при необходимости использовании нескольких предметов бытовой техники. Не пользоваться одновременно всей техникой в доме;
- пользоваться только исправными электрическими приборами, чтобы не допустить короткого замыкания в электропроводке.
Как писали Юга.ру, в эти выходные в Краснодарском крае 41 °С. До середины следующей недели существенных осадков не ожидают.
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