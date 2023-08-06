Краснодарцев попросили экономить электроэнергию

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара попросила горожан перейти в режим экономии электроэнергии из-за большой нагрузки на энергосистему

«Потребление электроэнергии в жару значительно возрастает из-за активного использования систем кондиционирования, в том числе промышленных, и холодильного оборудования. При высокой электрической нагрузке возможны сбои, скачки напряжения, замыкания, повышается угроза возникновения пожаров», —пишет пресс-служба ЕДДС.

Чтобы сэкономить электроэнергию, рекомендуют придерживаться правил:

  • сократить использование энергоемкой техники, охлаждать квартиру не двумя, а одной сплит-системой;
  • соблюдать очередность при необходимости использовании нескольких предметов бытовой техники. Не пользоваться одновременно всей техникой в доме;
  • пользоваться только исправными электрическими приборами, чтобы не допустить короткого замыкания в электропроводке.

Как писали Юга.ру, в эти выходные в Краснодарском крае 41 °С. До середины следующей недели существенных осадков не ожидают.

Краснодар

Новости

Краснодарцев попросили экономить электроэнергию
В парках Краснодара из-за жары не работают аттракционы
В Краснодаре пройдет выставка «Визуалис. Новая эстетика фотографии»
Анапу и Геленджик свяжут теплоходом «Комета». Рейс займет 90 минут
В Краснодаре отключат горячую воду в 265 домах в августе и сентябре
Эскортница или курортница? Люди раскритиковали скульптуру девушки в Приморско-Ахтарске за торчащие соски и нарушение семейных ценностей

Лента новостей

От 5 до 5000 рублей
4 августа, 16:25
От 5 до 5000 рублей
Знаете, что нарисовано на российских бумажных деньгах?
Как я получила повышенный кешбэк в «Магните», оплатив покупку через СБП
4 августа, 09:01 Реклама
Как я получила повышенный кешбэк в «Магните», оплатив покупку через СБП
Инструкция
«Гарантируют доход только мошенники»
2 августа, 15:51
«Гарантируют доход только мошенники»
Эксперт назвала главные черты современных финансовых пирамид

Реклама на сайте