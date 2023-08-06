Краснодарцев попросили экономить электроэнергию

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара попросила горожан перейти в режим экономии электроэнергии из-за большой нагрузки на энергосистему

«Потребление электроэнергии в жару значительно возрастает из-за активного использования систем кондиционирования, в том числе промышленных, и холодильного оборудования. При высокой электрической нагрузке возможны сбои, скачки напряжения, замыкания, повышается угроза возникновения пожаров», —пишет пресс-служба ЕДДС.



Чтобы сэкономить электроэнергию, рекомендуют придерживаться правил:

сократить использование энергоемкой техники, охлаждать квартиру не двумя, а одной сплит-системой;

соблюдать очередность при необходимости использовании нескольких предметов бытовой техники. Не пользоваться одновременно всей техникой в доме;

пользоваться только исправными электрическими приборами, чтобы не допустить короткого замыкания в электропроводке.

Как писали Юга.ру, в эти выходные в Краснодарском крае 41 °С. До середины следующей недели существенных осадков не ожидают.