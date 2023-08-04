Синоптики прогнозируют 41 °С в Краснодарском крае в выходные

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В центре «Фобос» рассказали, чего ждать от погоды на Кубани в выходные 5 и 6 августа

Краснодарский край 5 и 6 августа окажется в эпицентре зноя, пишет центр «Фобос». В Краснодаре до середины следующей недели существенных осадков не ожидают.

По данным специалистов, 4 августа температура воздуха в городе поднялась всего на 5 °С выше нормы, до 35 °С. А в выходные будет гораздо жарче. К воскресенью температура повысится до 39…41 °С, Краснодар может побить абсолютный максимум месяца по показателям температуры воздуха.

В Краснодарском крае температура воздуха близится к 40 °С:

По данным ЦГМС Краснодарского края, в среднем в регионе 5 августа во второй половине дня и вечером будет сильная жара, до 39 °С. На Черноморском побережье прогнозируют до 37 °С. Жара продлится несколько дней, во второй половине дня 6 августа столбики термометров также поднимутся до 39 °С. В воскресенье на Черноморском побережье прогнозируют до 37 °С.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре из 1166 автобусов кондиционеры есть в 250 машинах. Подробнее можно прочитать  здесь.

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