Летевший в санаторий Минвод пассажир задохнулся на борту самолёта

В Петербурге 73-летний пассажир, летевший в санаторий Минеральных Вод, скончался на борту самолёта

У мужчины случился приступ нехватки кислорода. Пенсионер потерял сознание при выруливании воздушного судна на взлётную полосу. Находившиеся рядом с ним люди подумали, что у петербуржца случился сердечный приступ. Они попытались оказать ему первую помощь, но было уже поздно, сообщает 78.ru.

Позже выяснилось, что у пассажира случился приступ нехватки кислорода. Предположительно, всему виной духота, возникшая в салоне из-за задержки рейса почти на час.

Как писали Юга.ру, в Анапе умер турист из Иркутска. Мужчине стало плохо во время катания на «банане». По данным прокуратуры, у отдыхающего случился сердечный приступ.