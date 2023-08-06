Летевший в санаторий Минвод пассажир задохнулся на борту самолёта

Ставропольский край, Вся Россия

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  • Аэропорт Краснодара принял первый самолет авиакомпании "Оренбуржье" © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Аэропорт Краснодара принял первый самолет авиакомпании "Оренбуржье" © Елена Синеок, ЮГА.ру

В Петербурге 73-летний пассажир, летевший в санаторий Минеральных Вод, скончался на борту самолёта

У мужчины случился приступ нехватки кислорода. Пенсионер потерял сознание при выруливании воздушного судна на взлётную полосу. Находившиеся рядом с ним люди подумали, что у петербуржца случился сердечный приступ. Они попытались оказать ему первую помощь, но было уже поздно, сообщает 78.ru.

Позже выяснилось, что у пассажира случился приступ нехватки кислорода. Предположительно, всему виной духота, возникшая в салоне из-за задержки рейса почти на час.

Как писали Юга.ру, в Анапе умер турист из Иркутска. Мужчине стало плохо во время катания на «банане». По данным прокуратуры, у отдыхающего случился сердечный приступ.

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