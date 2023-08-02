В Краснодаре в День ВДВ отключили фонтаны из-за «профилактических работ»

Власти Краснодара рассказали, что фонтаны в праздник не будут работать «по техническим причинам»

2 августа руководитель городского департамента информполитики Павел Лаврентьев рассказал телеканалу «Краснодар», что в день ВДВ в городе фонтаны работать не будут.

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«Фонтаны не будут работать по техническим причинам. Я удивлен тому, что в этот день ежегодно начинаются профилактические работы», — поделился Лаврентьев.

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В мэрии Краснодара также сообщили, что 2 августа фонтаны в городе отключили на время проведения профилактических работ: санитарной обработки чаш, проверки оборудования. Запускать их начнут с 4 августа.