В Краснодаре в День ВДВ отключили фонтаны из-за «профилактических работ»

Краснодарский край

Распечатать

  • Фонтан на Театральной площади в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Фонтан на Театральной площади в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали, что фонтаны в праздник не будут работать «по техническим причинам»

2 августа руководитель городского департамента информполитики Павел Лаврентьев рассказал телеканалу «Краснодар», что в день ВДВ в городе фонтаны работать не будут. 

Читайте также:

«Фонтаны не будут работать по техническим причинам. Я удивлен тому, что в этот день ежегодно начинаются профилактические работы», — поделился Лаврентьев.

  • © Скриншот с сайта «Веб-камера Краснодар»
    © Скриншот с сайта «Веб-камера Краснодар»

В мэрии Краснодара также сообщили, что 2 августа фонтаны в городе отключили на время проведения профилактических работ: санитарной обработки чаш, проверки оборудования. Запускать их начнут с 4 августа.

Как сообщали ранее Юга.ру, в «Атамани» проведут праздник кубанской индюшки. Среди гостей разыграют птицу.

Краснодар Праздники фонтаны

Новости

В Сочи 14 пляжей не прошли проверку безопасности, купаться там запретили
В Краснодаре в День ВДВ отключили фонтаны из-за «профилактических работ»
В Краснодаре пройдут лекции о шизофрении и театральном искусстве
Сезон пробок в Краснодарском крае. На пути к морю снова образовались заторы
В Краснодарском крае 12% опрошенных жителей сталкивались с сексуальными домогательствами на работе — HH.ru
В Краснодаре состоится фестиваль электронной музыки «Омут»

Лента новостей

Реклама на сайте