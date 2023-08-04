В Краснодаре пройдет иммерсивная экскурсия «Оккупация»

Краснодарский край

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  • Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском музее имени Фелицына 11 августа впервые пройдет иммерсивная экскурсия «Оккупация»

Посетителям представят новый формат работы. Об основных событиях оккупации Краснодара расскажут в стенах памятника архитектуры — Дома купцов Богарсуковых. В этом здании во время оккупации располагался штаб германских военно-воздушных сил Люфтваффе.

Путешествие по коридорам прошлого закончится во дворе музея просмотром документальных кадров судебного процесса над нацистскими захватчиками, прошедшего в 1943 году в Краснодаре. Во время экскурсии гости встретятся с живыми образами героев времён оккупации: солдатами, мирными жителями, реальными свидетелями скорбных событий.

В связи с возрастным ограничением 18+ экскурсия доступна только по предварительной записи и покупке билета в кассе музея.

Начало в 21:00. Музей имени Фелицына находится по адресу улица Гимназическая, 67. Справки по телефонам +7 (861) 262-40-86 или +7 (938) 517-49-25. Количество билетов ограничено.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко работает выставка «Цветы и фрукты», посвященная натюрморту. Представлены картины русских и советских художников.

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В Краснодаре пройдет иммерсивная экскурсия «Оккупация»
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