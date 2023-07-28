В Краснодаре открылась выставка натюрморта «Цветы и фрукты»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Цветы и фрукты», посвященная натюрморту

Представлены картины русских и советских художников: Модеста Дурнова, Бориса Коржевского, Дмитрия Налбандяна, Владимира Кузьменко, Елены Скуинь-Солуяновой и других авторов. Экспозиция дополнена советским фарфором.

«В своих работах авторы раскрывают красоту повседневного, не в парадно расставленных вазах с цветами и разложенных фруктах, а в преднамеренном «беспорядке» — размещении предметов с целью сохранить непринужденность, жизненную естественность сюжета», — рассказали в пресс-службе музея Коваленко.

Выставка будет работать до 27 августа по адресу улица Красная, 15.

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 1 августа откроется коллективная экспозиция «Манифесты». Будет представлено 50 работ и 25 манифестов от 25 художников кубанской столицы. В каждом произведении мастер раскроет зрителю свой внутренний мир, свои принципы.

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