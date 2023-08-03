На улице Уральской в Краснодаре спасатели больше 10 часов тушили пожар на продуктовом складе
Ночью 2 августа на улице Уральской в Краснодаре загорелся продуктовый склад, пожар удалось потушить полностью только утром 3 августа
По данным МЧС края, 2 августа в 21:14 поступило сообщение о пожаре в Краснодаре на улице Уральской. Из-за высокой горючей загрузки площадь возгорания составила 300 кв.м, уточнили в ведомстве.
К ликвидации возгорания от РСЧС привлекли 64 человека, 18 единиц техники, в том числе от МЧС России — 52 человека и 14 единиц техники.
В 03:23 ликвидировали открытое горение, а в 08:28 пожар удалось потушить полностью.
В ЕДДС Краснодара уточнили, что пожар ликвидировали на территории торговой компании «Кормилица» на Уральской, 95.
Напомним, днем 1 августа в Краснодаре на улице Красной, 104 обнаружили старинную мину.