На улице Уральской в Краснодаре спасатели больше 10 часов тушили пожар на продуктовом складе

Ночью 2 августа на улице Уральской в Краснодаре загорелся продуктовый склад, пожар удалось потушить полностью только утром 3 августа

По данным МЧС края, 2 августа в 21:14 поступило сообщение о пожаре в Краснодаре на улице Уральской. Из-за высокой горючей загрузки площадь возгорания составила 300 кв.м, уточнили в ведомстве.

К ликвидации возгорания от РСЧС привлекли 64 человека, 18 единиц техники, в том числе от МЧС России — 52 человека и 14 единиц техники.

В 03:23 ликвидировали открытое горение, а в 08:28 пожар удалось потушить полностью.