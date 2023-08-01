В Краснодаре пройдут прослушивания в детскую студию Музыкального театра

Краснодарский Музыкальный театр 28, 29 и 31 августа проведет прослушивания в свою детскую студию

Для участия необходимо подготовить:

небольшой рассказ о себе (имя, фамилия, интересы и увлечения);

один куплет любой песни (если имеется фонограмма «минус», записать на флеш-карту единственным треком);

стихотворение или басню (небольшие формы, главное — выразительность и чистота речи);

танец продолжительностью не более одной минуты.

В перспективе дети смогут участвовать в репертуарных операх, опереттах, балетах, мюзиклах и музыкальных сказках, а также петь в сопровождении симфонического оркестра.

28 августа будут прослушивать детей в возрасте 7-10 лет, 29 августа приглашаются конкурсанты 10-12 лет, 31 августа — соискатели 5,5-7 лет.

Те, кто пройдут конкурс, будут заниматься в студии четыре раза в неделю в вечернее время под руководством Марины Гречкиной.

Предварительная запись с 15 августа в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по телефону +7 (861) 262-58-11.

Как писали Юга.ру, в Геленджике 12–13 августа пройдет традиционный заплыв «Морская миля». Соревнования будут включать четыре старта: «Морская миля» (1852 метров), «Двойная миля» (3704 метров), детский заплыв на 200 и 1000 метров.