В Краснодаре пройдут прослушивания в детскую студию Музыкального театра

Краснодарский край

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  • Музыкальный театр ТО «Премьера» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Музыкальный театр ТО «Премьера» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский Музыкальный театр 28, 29 и 31 августа проведет прослушивания в свою детскую студию

Для участия необходимо подготовить:

  • небольшой рассказ о себе (имя, фамилия, интересы и увлечения);
  • один куплет любой песни (если имеется фонограмма «минус», записать на флеш-карту единственным треком);
  • стихотворение или басню (небольшие формы, главное — выразительность и чистота речи);
  • танец продолжительностью не более одной минуты.

В перспективе дети смогут участвовать в репертуарных операх, опереттах, балетах, мюзиклах и музыкальных сказках, а также петь в сопровождении симфонического оркестра.

28 августа будут прослушивать детей в возрасте 7-10 лет, 29 августа приглашаются конкурсанты 10-12 лет, 31 августа — соискатели 5,5-7 лет.

Те, кто пройдут конкурс, будут заниматься в студии четыре раза в неделю в вечернее время под руководством Марины Гречкиной.

Предварительная запись с 15 августа в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по телефону +7 (861) 262-58-11.

Как писали Юга.ру, в Геленджике 12–13 августа пройдет традиционный заплыв «Морская миля». Соревнования будут включать четыре старта: «Морская миля» (1852 метров), «Двойная миля» (3704 метров), детский заплыв на 200 и 1000 метров.

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В Краснодаре пройдут прослушивания в детскую студию Музыкального театра
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