В Краснодаре состоится фестиваль электронной музыки «Омут»

В Краснодаре в пространстве «Фазенда» 12 августа пройдёт фестиваль электронной музыки «Омут»

За один вечер прозвучат композиции от трип-хопа и танцевального синтвейва до гитарного нойза и дрим-попа. Хедлайнером фестиваля станет Kedr Livanskiy (Яна Кедрина) — продюсер, музыкант и диджей.

В программе также MС Улыбочка, «Пайта», Mega Sega Drive Club, Soapears, FMSAO, Clonki и специальный гость — «Клумба».

Начало в 17:00. Стоимость билетов 1500 рублей, купить можно по ссылке. Пространство «Фазенда» находится по адресу улица Красных Партизан, 67/3а.

Как писали Юга.ру, в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском 18-28 августа пройдет семейный фестиваль «Энергия солнца», посвященный творчеству и саморазвитию.