В Краснодарском крае 12% опрошенных жителей сталкивались с сексуальными домогательствами на работе — HH.ru

Сервис по поиску работы провел опрос и выяснил, сколько жителей Кубани хоть раз сталкивались с сексуальными домогательствами на рабочем месте

Никогда не сталкивались с харассментом на работе 84% опрошенных соискателей из Краснодарского края. С неприличными высказываниями, прикосновениями или оскорблениями сталкивались 10% участников опроса. Затруднились ответить 6%. Чаще других с домогательствами во время собеседований сталкиваются юристы, работники розничной торговли, сферы недвижимости и строительства.

Лично с сексуальными домогательствами на нынешнем или предыдущем месте работы сталкивались 12% опрошенных жителей Кубани. Больше всего среди них юристов, маркетологов, административного персонала и работников сферы продаж. Отрицательно ответили 85% опрошенных, 3% затруднились ответить.

При этом каждый пятый опрошенный (22%) рассказал, что знает о случаях домогательств в отношении своих коллег. Чаще всего речь идет о неприличных высказываниях, оскорблениях, нежелательных прикосновениях и принуждению к интимной близости.