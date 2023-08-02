В Краснодарском крае 12% опрошенных жителей сталкивались с сексуальными домогательствами на работе — HH.ru
Сервис по поиску работы провел опрос и выяснил, сколько жителей Кубани хоть раз сталкивались с сексуальными домогательствами на рабочем месте
Никогда не сталкивались с харассментом на работе 84% опрошенных соискателей из Краснодарского края. С неприличными высказываниями, прикосновениями или оскорблениями сталкивались 10% участников опроса. Затруднились ответить 6%. Чаще других с домогательствами во время собеседований сталкиваются юристы, работники розничной торговли, сферы недвижимости и строительства.
Лично с сексуальными домогательствами на нынешнем или предыдущем месте работы сталкивались 12% опрошенных жителей Кубани. Больше всего среди них юристов, маркетологов, административного персонала и работников сферы продаж. Отрицательно ответили 85% опрошенных, 3% затруднились ответить.
При этом каждый пятый опрошенный (22%) рассказал, что знает о случаях домогательств в отношении своих коллег. Чаще всего речь идет о неприличных высказываниях, оскорблениях, нежелательных прикосновениях и принуждению к интимной близости.
Среди опрошенных 70% сказали, что не знают о какой-либо работе по предотвращению или расследованию случаев харассмента со стороны руководства.
Обучают корпоративной этике сотрудников в более чем 10% компаний, как в ЮФО, так и на Кубани. В 5% организаций запрет на домогательства прописан в политике компании. Также 4% опрошенных рассказали, что у них на работе есть механизмы защиты сотрудников, которые сообщили о домогательствах.
О специальной комиссии по расследованию таких случаев рассказали 2% опрошенных. В HH.ru привели цитаты некоторых опрошенных: «работаем на удалёнке — домогательства невозможны, ещё один плюс такого формата», «мы следуем дресс-коду компании, согласно которому запрещена слишком открытая одежда», «у нас в команде — здоровая атмосфера, даже странно, что есть коллективы с подобной аномалией».
Опрос проводили с 04.07 по 17.07 среди 1259 российских соискателей.
Как недавно писали Юга.ру, каждый четвертый житель Краснодара испытывает сильную тревогу, показал опрос.