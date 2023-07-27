Свинка-убийца, скелеты в шкафу и собаки-пришельцы. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 27 июля

Хоррор «Свинка» — о разрушительной силе буллинга. У 17-летней толстушки Сары нет друзей. Она почти круглосуточно страдает от насмешек и издевательств со стороны одноклассников. Те называют ее свинкой из-за нестандартной комплекции и работы в мясном магазине. Свою лепту вносят и родители подростка.

Однажды Сара отправляется поплавать в бассейне под открытым небом, но мучительницы достают её и там. Чуть не утопив девушку, они крадут её одежду и вынуждают идти домой в одном купальнике. В какой-то момент Сара видит, как обидчиц похищает незнакомец. Героиня сталкивается с дилеммой: рассказать о случившемся полиции или смолчать, отомстив за буллинг.

Драмеди «О чем говорят незнакомцы» — кино о ревности и скелетах в шкафу. Действие происходит на групповом сеансе психотерапии в роскошной квартире, наполненной произведениями искусства, куда приходят три семейные пары. Только вот специалиста не будет, вместо него — восемь конвертов с провокационными заданиями.

Комедия «За Палыча!» рассказывает о Тёме Голубе, который имеет всё, а главное — влиятельного папу. Парень уверен, что тот может решить любую проблемы. Однажды избалованный молодой человек сталкивается в аварии с незнакомцем из Москвы, который обладает еще большими связями, чем его отец. По щелчку пальцев кандидатуру родителя снимают с выборов, семья стремительно лишается роскошного дома, а сам виновник отправляется служить в ВДВ на перевоспитание. Вернувшись из армии, Тема узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать старый дом.

Мюзикл «Лучшие дни» — история о женщинах, которые были лучшими подругами в подростковом возрасте и большими поклонницами бойз-группы The Band. Жизнь разбросала их по разным городам, но 25 лет спустя они встречаются, чтобы отправиться в Афины на концерт некогда любимого коллектива.

В мультфильме «Мишки-обнимашки» медвежонок Тедди и его папа-медведь отправляются в приключение, чтобы найти золотую землю, которая считается бесконечным источником меда.

Фэнтези «Хвостатые пришельцы» рассказывает о троице инопланетян, которые совершают вынужденную посадку на Земле. Пытаясь избежать лишнего внимания, они принимают облик милых собак. Брат и сестра вместе со своими родителями будут помогать им отремонтировать летающую тарелку, не попасть в руки спецслужб и вернуться домой.

Главный герой боевика «Чужак» — бывший профессиональный боксер Сэм, загремевший в тюрьму. После освобождения ему пришлось бежать в Таиланд, где он стал прибывшим издалека изгоем. Но даже в далекой Азии он не может вести тихую жизнь. Его кулаки жаждут крови, а сердце — мести.

Хоррор «Реинкарнация. Новая глава» рассказывает о женщине по имени Сара, которая переживает смерть пожилого и горячо любимого отца. С матерью, содержащейся в доме престарелых, она общаться не хочет. Однажды её семилетняя дочь Миа находит кролика и вскоре начинает очень странно себя вести, называя себя Элис. А когда Сара все-таки навещает страдающую от деменции маму, та сразу же узнаёт внучку, которую она никогда не видела, и с ходу называет её Элис.

В мультфильме «Пингвинёнок Пороро. Нападение монстров» главный герой и его друзья из-за загадочного вируса превратились в квадраты. Теперь им нужно найти способ вернуться в обычное состояние и защитить игровое королевство.

Ранее Юга.ру делали обзор премьер, которые стартовали в прокате на прошлой неделе.