В Краснодаре пройдут лекции о шизофрении и театральном искусстве
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдут образовательные лекции
В субботу 5 августа будет встреча с Дианой Смирновой «Мир глазами шизофрении».
Программа:
- что такое шизофрения, ее разновидности;
- причины развития;
- мир глазами пациента с таким диагнозом, как выглядит клиническая картина заболевания;
- как понять, когда обращаться за помощью, а когда нужно перестать себя накручивать;
- как и кем лечится шизофрения;
- истории реальных пациентов.
В воскресенье 6 августа Дарья Феленкова прочитает лекцию «Как разбираться в театральном искусстве».
Программа:
- краткая история зарождения театра;
- направления в театральном искусстве;
- на какой спектакль сходить, если новичок;
- как научиться разбираться;
- классика против современности;
- где заканчивается искусство и начинается плохая игра — тонкие грани театра.
Начало в 16:00. Стоимость билета 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.
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