В Краснодаре пройдут лекции о шизофрении и театральном искусстве

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдут образовательные лекции

В субботу 5 августа будет встреча с Дианой Смирновой «Мир глазами шизофрении».

Программа:

что такое шизофрения, ее разновидности;

причины развития;

мир глазами пациента с таким диагнозом, как выглядит клиническая картина заболевания;

как понять, когда обращаться за помощью, а когда нужно перестать себя накручивать;

как и кем лечится шизофрения;

истории реальных пациентов.

В воскресенье 6 августа Дарья Феленкова прочитает лекцию «Как разбираться в театральном искусстве».

Программа:

краткая история зарождения театра;

направления в театральном искусстве;

на какой спектакль сходить, если новичок;

как научиться разбираться;

классика против современности;

где заканчивается искусство и начинается плохая игра — тонкие грани театра.

Начало в 16:00. Стоимость билета 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.