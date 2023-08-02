В Краснодаре пройдут лекции о шизофрении и театральном искусстве

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдут образовательные лекции

В субботу 5 августа будет встреча с Дианой Смирновой «Мир глазами шизофрении».

Программа:

  • что такое шизофрения, ее разновидности;
  • причины развития;
  • мир глазами пациента с таким диагнозом, как выглядит клиническая картина заболевания;
  • как понять, когда обращаться за помощью, а когда нужно перестать себя накручивать;
  • как и кем лечится шизофрения;
  • истории реальных пациентов.

В воскресенье 6 августа Дарья Феленкова прочитает лекцию «Как разбираться в театральном искусстве».

Программа:

  • краткая история зарождения театра;
  • направления в театральном искусстве;
  • на какой спектакль сходить, если новичок;
  • как научиться разбираться;
  • классика против современности;
  • где заканчивается искусство и начинается плохая игра — тонкие грани театра.

Начало в 16:00. Стоимость билета 500 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

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