В июле три миллиона человек приехали на курорты поездом. Больше всего — в Анапу, Адлер и Новороссийск

В 2023 году в Краснодарском крае стали больше ездить на электричках

1 августа Федеральная пассажирская компания сообщила , что в сторону южных курортов поездки совершили три миллиона пассажиров (это на 5,6% больше, чем в прошлом году).

В топ самых популярных направлений вошли такие города, как Анапа, Адлер, Новороссийск и Кисловодск.



По данным СКЖД, Краснодарский край лидировал по количеству пассажиров, путешествующих на электричках. В регионе за период с января по апрель на пригородных поездах перевезли 7,8 млн человек (на 28% больше, чем в том же периоде 2022 года).

Также по краю в рейтинг по количеству перевезенных пассажиров вошли маршруты:

Туапсе — Имеретинский курорт — 1,4 миллионов;

Туапсе — Аэропорт Сочи — 766 тысяч;

Краснодар — Новороссийск — 464 тысяч.

Напомним, что аэропорты в Краснодаре, Анапе и Геленджике закрыты с 24 февраля 2022 года.



Ранее Юга.ру писали, что с 7 июля в Сочи стал ходить поезд из Йошкар-Олы. А между Сочи и Дагомысом с июня курсирует электричка. Также в мае возобновили железнодорожное сообщение между Анапой и Минском.