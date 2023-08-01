В июле три миллиона человек приехали на курорты поездом. Больше всего — в Анапу, Адлер и Новороссийск

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В 2023 году в Краснодарском крае стали больше ездить на электричках

1 августа Федеральная пассажирская компания сообщила, что в сторону южных курортов поездки совершили три миллиона пассажиров (это на 5,6% больше, чем в прошлом году).

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В топ самых популярных направлений вошли такие города, как Анапа, Адлер, Новороссийск и Кисловодск.

По данным СКЖД, Краснодарский край лидировал по количеству пассажиров, путешествующих на электричках. В регионе за период с января по апрель на пригородных поездах перевезли 7,8 млн человек (на 28% больше, чем в том же периоде 2022 года).

Также по краю в рейтинг по количеству перевезенных пассажиров вошли маршруты:

  • Туапсе — Имеретинский курорт — 1,4 миллионов;
  • Туапсе — Аэропорт Сочи — 766 тысяч; 
  • Краснодар — Новороссийск — 464 тысяч.  

Напомним, что аэропорты в Краснодаре, Анапе и Геленджике закрыты с 24 февраля 2022 года. 

Ранее Юга.ру писали, что с 7 июля в Сочи стал ходить поезд из Йошкар-Олы. А между Сочи и Дагомысом с июня курсирует электричка. Также в мае возобновили железнодорожное сообщение между Анапой и Минском.

Анапа Железная дорога Кисловодск Курорты и туризм Новороссийск отдых Поезда РЖД Сочи

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