В Геленджике в очередной раз пройдет заплыв «Морская миля»

В этом году соревнования будут включать четыре старта: «Морская миля» (1852 метров), «Двойная миля» (3704 метров), детский заплыв на 200 и 1000 метров.

Как сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, заявки на участие уже подали около 700 спортсменов. В Геленджик съедутся представители России и Беларуси, жители 23 субъектов РФ и 71 города. Самому младшему участнику 9 лет, самому взрослому — 74 года.

Регистрация на «Морскую милю» проходит на сайте.

Как писали Юга.ру, с 2024 года в Новороссийске с туристов будут взимать курортный сбор. Предварительно, сумма составит 30 рублей в день с человека. Сбор распространяется на тех, кто останавливается в гостиницах, пансионатах, санаториях и других местах организованного отдыха. Вырученные средства обещают направить на развитие инфраструктуры города.