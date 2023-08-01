В Абрау-Дюрсо под Новороссийском пройдет семейный фестиваль «Энергия солнца», посвященный творчеству и саморазвитию

Участников ждут практики и медитации с опытными мастерами, музыка на концертах и джемах с известными артистами, семинары-погружения и ретриты. Также в программе ночь гонга, банные церемонии, женские круги силы и йога. Предусмотрены и развлечения для детей.

Среди приглашенных артистов и мастеров — Одноно, Надишана, Павитра, Даная, Татьяна Калмыкова, Павел Новиков, Валентина Майман, Валерий Бочкарев, Сати, Янасолнце, Sage, Александр Колупанов, Марина Маркова и другие.

Варианты проживания: в своей палатке, аренда палатки, купольные дома, юрты и номера с удобствами.

Фестиваль пройдет в Дюрсо, что примерно в 20 км от Новороссийска. Стоимость участия: 4750 рублей за три дня, 11500 рублей за десять дней. Подробности на сайте.