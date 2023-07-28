В Абрау-Дюрсо под Новороссийском пройдет фестиваль-ретрит «Пачамама»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «PACHAMAMA FESTIVAL 2023»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «PACHAMAMA FESTIVAL 2023»

В поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском 9-15 августа пройдет фестиваль-ретрит «Пачамама»

В программе этно-концерты, танцы, телесные и духовные практики, йога и медитации, песенные круги, творческие мастер-классы, ярмарка мастеров. Будут работать детская и подростковая развлекательные площадки.

Фестиваль проходит на частной территории на берегу Чёрного Моря в районе поселка Абрау-Дюрсо в закрытом кемпинге с собственным пляжем и выходом к морю. Жить участникам предстоит в палатках. Будет организовано вегетарианское питание.

Билетная программа: 12 тыс. рублей взрослый билет, 4,5 тыс. рублей подростковый (10-15 лет) и 3,5 тыс. рублей детский (4-9 лет).

Как писали Юга.ру, в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском 1-7 августа пройдет фестиваль «Крылья». В программе мастер-классы и разноплановые занятия, лекции, медитации, квесты, тренировки, ярмарка экологичных и авторских товаров. В рамках фестиваля пройдут концерты различных артистов.

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