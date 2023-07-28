В Абрау-Дюрсо под Новороссийском пройдет фестиваль-ретрит «Пачамама»

В поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском 9-15 августа пройдет фестиваль-ретрит «Пачамама»

В программе этно-концерты, танцы, телесные и духовные практики, йога и медитации, песенные круги, творческие мастер-классы, ярмарка мастеров. Будут работать детская и подростковая развлекательные площадки.

Фестиваль проходит на частной территории на берегу Чёрного Моря в районе поселка Абрау-Дюрсо в закрытом кемпинге с собственным пляжем и выходом к морю. Жить участникам предстоит в палатках. Будет организовано вегетарианское питание.

Билетная программа: 12 тыс. рублей взрослый билет, 4,5 тыс. рублей подростковый (10-15 лет) и 3,5 тыс. рублей детский (4-9 лет).