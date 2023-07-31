В Краснодаре покажут спектакль на адыгском языке

Постановку представит национальный театр Республики Адыгея имени И.С. Цея (Майкоп). В основе лежит одноименная пьеса Тимура Дербе.

Это история про молодого черкеса, который полюбил немецкую девушку Маргезе, дочь прокурора. Позже действие будет развиваться уже в суде в Бромберге. Влиятельный родитель Маргезе будет выступать там обвинителем.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 400-1000 рублей, купить можно по ссылке. Спектакль идет на адыгском языке с синхронным переводом. Возрастное ограничение 12+.

Как писали Юга.ру, в Центральном концертном зале Краснодара 19 сентября покажут рок-оперу «Карамазовы» по мотивам романа Федора Достоевского. Гастрольную постановку представит Российский государственный академический молодежный театр.