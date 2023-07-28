В Краснодаре покажут рок-оперу «Карамазовы» по роману Достоевского

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из группы «Рок-опера «КарамазоВЫ» во ВКонтакте
    © Скриншот фото из группы «Рок-опера «КарамазоВЫ» во ВКонтакте

В Центральном концертном зале Краснодара 19 сентября покажут рок-оперу «Карамазовы» по мотивам романа Федора Достоевского

Гастрольную постановку представит Российский государственный академический молодежный театр. Создатели назвали постановку синтезом современного театра и концептуального концерта, где основное внимание приковано к артисту. В спектакле практически нет декораций. От них авторы отказались намеренно, чтобы зрители сосредоточились на музыке.

В ролях: Иван Ожогин, Владислав Погиба, Анастасия Стоцкая, Игорь Балалаев, Александр Рагулин, Вера Свешникова, Денис Дэмкив, евгений Вальц, Валерия Ланская. В состав исполнителей могут внесены изменения без дополнительного уведомления.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 1000-3000 рублей. Купить можно по ссылке. Центральный концертный зал находится по адресу улица Красная, 5.

«Братья Карамазовы» — последний роман Федора Достоевского. Писатель задумывал работу как первую часть эпического произведения «История Великого грешника». Три брата — Дмитрий, Иван и Алексей Карамазовы — спорят о вечных вопросах: есть ли бессмертие души, руководит ли человеком свободная воля или одни законы природы, существует ли Бог. Параллельно они решают любовные и денежные вопросы.

Как писали Юга.ру, в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском 9-15 августа пройдет фестиваль-ретрит «Пачамама». В программе этно-концерты, танцы, телесные и духовные практики, йога и медитации, песенные круги, творческие мастер-классы, ярмарка мастеров. 

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В Краснодаре покажут рок-оперу «Карамазовы» по роману Достоевского
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