В Краснодаре покажут рок-оперу «Карамазовы» по роману Достоевского

Гастрольную постановку представит Российский государственный академический молодежный театр. Создатели назвали постановку синтезом современного театра и концептуального концерта, где основное внимание приковано к артисту. В спектакле практически нет декораций. От них авторы отказались намеренно, чтобы зрители сосредоточились на музыке.

В ролях: Иван Ожогин, Владислав Погиба, Анастасия Стоцкая, Игорь Балалаев, Александр Рагулин, Вера Свешникова, Денис Дэмкив, евгений Вальц, Валерия Ланская. В состав исполнителей могут внесены изменения без дополнительного уведомления.

Начало в 19:00. Стоимость билетов 1000-3000 рублей. Купить можно по ссылке. Центральный концертный зал находится по адресу улица Красная, 5.

«Братья Карамазовы» — последний роман Федора Достоевского. Писатель задумывал работу как первую часть эпического произведения «История Великого грешника». Три брата — Дмитрий, Иван и Алексей Карамазовы — спорят о вечных вопросах: есть ли бессмертие души, руководит ли человеком свободная воля или одни законы природы, существует ли Бог. Параллельно они решают любовные и денежные вопросы.